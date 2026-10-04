Tình tiết mới vụ cơ phó Flydubai tấn công cơ trưởng giữa không trung

ANTD.VN - Nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) xác định cơ phó chuyến bay FZ1073 đã dùng rìu thoát hiểm trong buồng lái tấn công cơ trưởng, sau đó tìm cách giành quyền điều khiển chiếc máy bay chở 182 người tới Israel.

Toàn bộ hành khách trên máy bay xảy ra sự cố đều được an toàn

Tổng công tố UAE Hamad Saif al-Shamsi ngày 3-10 cho biết vụ việc được điều tra theo hướng đây là hành vi khủng bố.

Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng chiếc rìu chuyên dụng trên máy bay để tấn công cơ trưởng, khiến chiếc Boeing 737 MAX 8 lao xuống nhanh trước khi những người trên khoang can thiệp.

Nguồn tin cho biết, cơ phó là Hamam al-Hammami, công dân Oman, sinh tại UAE và có mẹ là người Syria.

Hamam al-Hammami từng làm việc cho Oman Air nhưng bị đình chỉ nhiệm vụ bay do những lo ngại liên quan quan điểm cực đoan.

Thái tử Dubai Sheikh Al Maktoum tới thăm phi công Flydubai tại bệnh viện ở UAE ngày 2-10-2026

Người này sau đó được chuyển sang vị trí hành chính, trước khi được Flydubai tuyển dụng. Hiện chưa rõ hãng hàng không UAE đã tiến hành thẩm tra lý lịch ở mức độ nào.

Thông tin trên làm dấy lên câu hỏi vì sao một công dân Oman được bố trí trên chuyến bay tới Israel, trong khi Oman và Israel không có quan hệ ngoại giao.

Israel cho biết đã có thỏa thuận với các hãng hàng không nước ngoài nhằm ngăn công dân những nước không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel thực hiện nhiệm vụ trên các chuyến bay tới nước này.

Trong vụ việc ngày 30-9, cơ trưởng Smit Machchhar, công dân Ấn Độ, bị thương nặng nhưng vẫn mở được cửa buồng lái.

Hành khách và thành viên phi hành đoàn sau đó xông vào khống chế cơ phó, giúp giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Dữ liệu hành trình cho thấy máy bay giảm từ hơn 10.000m xuống khoảng 5.100m, trong khoảng một phút. Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp an toàn tại thành phố Tabuk, Ảrập Xêút

Cả hai phi công đã được chuyển về UAE. Giới chức đang giám định dữ liệu điện tử, chứng cứ và bản ghi buồng lái để xác định động cơ, đồng thời làm rõ nghi phạm hành động một mình hay có liên hệ với tổ chức cực đoan.