Tín dụng nhà ở xã hội bất ngờ “bứt tốc”

ANTD.VN - Doanh số giải ngân chương trình tín dụng nhà ở xã hội tại các ngân hàng thương mại tăng gần 10.000 tỷ đồng từ đầu năm, trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân cho vay nhà ở xã hội được giao cho cả năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong năm nay, các chương trình tín dụng xã hội và nhà ở ghi nhận kết quả chuyển biến rõ nét. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, NHNN cho biết, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP đã có 11 ngân hàng thương mại tham gia với tổng quy mô hơn 153 nghìn tỷ đồng, tăng vượt bậc so với quy mô ban đầu là 120 nghìn tỷ đồng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Mức lãi suất của chương trình sau 6 lần điều chỉnh hiện áp dụng là 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà. Thời gian ưu đãi lãi suất kéo dài 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà.

Đặc biệt, nhóm đối tượng người mua nhà dưới 35 tuổi được hưởng chính sách ưu đãi tới 15 năm, với mức lãi suất cho vay thấp hơn 2%/năm trong 5 năm đầu và thấp hơn 1%/năm trong 10 năm tiếp theo so với lãi suất trung dài hạn bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay của chương trình đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025, đưa dư nợ đạt khoảng 14.300 tỷ đồng. Riêng nhóm người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội đạt doanh số giải ngân khoảng 577 tỷ đồng với dư nợ khoảng 531 tỷ đồng.

Riêng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, lãnh đạo Ngân hàng cũng cho biết, năm nay, nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội qua tăng cao đột biến.

Theo ông Vương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng, năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao 6.305 tỷ đồng vốn cho vay chương trình nhà ở xã hội trên toàn quốc. Đến 25/9, dư nợ từ nguồn vốn này đạt 5.104 tỷ đồng, tương đương 81% kế hoạch. Khoảng 1.201 tỷ đồng còn lại được dành giải ngân theo tiến độ hợp đồng đã ký.

Như vậy, toàn bộ nguồn vốn Trung ương giao cho Ngân hàng trong năm nay đã được phân bổ hết chỉ trong 9 tháng đầu năm.

Ông Vương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngoài nguồn Trung ương, các chi nhánh ngân hàng cũng phối hợp địa phương huy động thêm ngân sách ủy thác cho chương trình. Mức dư nợ từ nguồn này khoảng 1.849 tỷ đồng tính đến gần cuối tháng 9.

Việc nguồn vốn phân bổ hết khiến một số người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội chưa thể nộp hồ sơ vay mới. Theo ông Minh, trong trường hợp này, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ không tiếp nhận thêm để tránh trường hợp không được bổ sung nguồn, làm lỡ cơ hội vay vốn tại tổ chức tín dụng khác của khách hàng.

Trường hợp nhu cầu vượt nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên một số nhóm như người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội và nữ giới. Sau khi xét các nhóm này, những trường hợp còn lại được bốc thăm công khai để xác định người được vay.

Phó Tổng giám đốc Vương Văn Minh cho biết thêm, hiện Ngân hàng đã đề xuất phương án bổ sung vốn; các chi nhánh cũng làm việc với chính quyền địa phương để tìm thêm nguồn ngân sách ủy thác. Nếu được bố trí thêm vốn từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ trong phạm vi được giao. Nguồn vốn bổ sung này sẽ được phân bổ theo nhu cầu tại các địa phương, trong đó ưu tiên hợp đồng đã ký nhưng còn thiếu vốn cho đợt giải ngân tiếp theo.

Đến 25/9, tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 20.637 tỷ đồng, tăng so với 14.104 tỷ cuối năm 2025. Tổng dư nợ đạt 19.436 tỷ đồng, với 14.165 khách hàng đang vay. Mức vay bình quân khoảng 567 triệu đồng một người.