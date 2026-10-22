Tin buồn: Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quốc Thịnh từ trần

ANTD.VN - Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quốc Thịnh sinh ngày 04/04/1989, quê quán Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; hiện cư trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội; cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã từ trần hồi 11 giờ 19 phút, thứ Tư, ngày 21/10/2026.

Sự ra đi của đồng chí là mất mát đối với gia đình, đồng đội và tập thể Công an phường Tây Hồ.

Thông tin lễ tang - Lễ viếng: Từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 22/10/2026.

Lễ truy điệu và đưa tang: Hồi 10 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 22/10/2026.

Địa điểm tổ chức lễ tang: Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 Bộ Công an, số 58 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hỏa táng: Cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng: Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 23/10/2026, tại Nghĩa trang Đồng Đỏ, thôn An Phú, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Công an phường Tây Hồ xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội và nhân dân biết, đến viếng, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quốc Thịnh. Thành kính chia buồn cùng gia đình đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí!