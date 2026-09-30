Tin buồn: Đồng chí Đại uý Nguyễn Hoài Nam từ trần

ANTD.VN - Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại uý Nguyễn Hoài Nam (SN 1981; quê quán phường Đông Ngạc, TP Hà Nội); cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã từ trần.

Đồng chí Đại úy Nguyễn Hoài Nam; Sinh ngày 5/10/1981; quê quán: phường Đông Ngạc, TP Hà Nội; Hiện ở: số 3 ngách 37/30 đường Cầu Noi, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội; cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ô Chợ Dừa đã từ trần hồi 00h51 phút, thứ Ba, ngày 29/9.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Hoài Nam được tổ chức từ 09h30 đến 10h45 ngày 1/10/2026, thứ 5, tại nhà tang lễ Bệnh viện 198 Bộ Công an, số 58 Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h cùng ngày, hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ (Văn Điển, xã Đại Thanh, Hà Nội).

Lễ an táng tại nghĩa trang tổ dân phố Trù 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo.