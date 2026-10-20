Tin buồn: Đồng chí Đại tá Hồ Như Quyến từ trần

ANTD.VN - Đồng chí Đại tá Hồ Như Quyến (tên gọi khác: Hồ Văn Quyến, sinh năm 1950; trú tại số 36 phố Lê Lai, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội); đã từ trần vào hồi 05h45 ngày 20/10/2026 (tức ngày 11 tháng 9 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: đồng chí Đại tá Hồ Như Quyến (tên gọi khác: Hồ Văn Quyến), nguyên Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, CATP Hà Nội; do tuổi cao, sức yếu, vào hồi 05h45 ngày 20/10/2026 (tức ngày 11 tháng 9 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Hồ Như Quyến được tổ chức từ 11h30 đến 13h30 ngày 21/10/2026 (thứ Tư), tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103; địa chỉ số 261, đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 13h30 ngày 21/10/2026.

An táng tại nghĩa trang Văn Điển, xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo