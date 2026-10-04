Timor-Leste đột kích cơ sở lừa đảo ở Thủ đô Dili, bắt giữ 16 đối tượng

ANTD.VN - Các nhà điều tra tại Timor-Leste đã đột kích một tòa nhà ở Thủ đô Dili, bị nghi được sử dụng để thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng. 16 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 7 công dân Nhật Bản.

Tòa nhà ở Thủ đô Dili, nơi bị nghi được sử dụng để thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng. Ảnh: NHK

Đây là vụ đột kích mới nhất trong một loạt các vụ gần đây tại Timor-Leste có liên quan đến người nước ngoài.

Giới chức Timor-Leste cho biết họ cũng bắt giữ 6 công dân Trung Quốc trong cuộc đột kích hôm 2-10. Tại hiện trường, các nhà điều tra phát hiện một bộ trang phục cảnh sát Nhật Bản giả và tấm phông nền được dàn dựng có phù hiệu của một sở cảnh sát cấp tỉnh ở Nhật Bản.

Tài liệu bằng tiếng Nhật được cho là hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo cũng được tìm thấy. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này đã giả mạo làm cảnh sát Nhật để lừa đảo người sống ở Nhật Bản.

Truyền thông cho biết, các cơ sở thực hiện hành vi lừa đảo đã lan rộng khắp Đông Nam Á sau các vụ trấn áp tại Campuchia, nơi trước đây tập trung nhiều những cơ sở như vậy.

Hôm 16-9, cảnh sát Thái Lan cũng đột kích một căn biệt thự sang trọng ở Bangkok, được cho là nơi hoạt động của nhóm lừa đảo qua điện thoại. Trong số 14 nghi phạm bị bắt giữ có 4 người Nhật và 4 người Trung Quốc. Cảnh sát đã thu giữ thẻ cảnh sát Nhật Bản giả. Họ cũng phát hiện các bản hướng dẫn bằng tiếng Nhật được cho là dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.