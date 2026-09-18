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Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông

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PV

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc tai nạn giao thông xảy ra ngày 06/09/2026 tại: Đường trên cầu Thanh Trì hướng Lĩnh Nam đi Long Biên...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc tai nạn giao thông xảy ra ngày 06/09/2026 tại đường trên cầu Thanh Trì hướng Lĩnh Nam đi Long Biên (đoạn km 165+ 500), phường Lĩnh Nam.

- Để phục vụ công tác điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị quần chúng nhân dân ai biết cung cấp thông tin liên quan. Mọi thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Lĩnh Nam); địa chỉ: Số 2, Ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội; gặp điều tra viên Nguyễn Kim Thành (SĐT: 0916102202)

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