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Tìm người liên quan đến xe Honda Wave màu trắng

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PV

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 21/7/2026, tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park xã Gia Lâm, Hà Nội

Quá trình điều tra, cơ quan Công an chưa tìm thấy ai là chủ của chiếc xe Honda Wave màu trắng, mang Biển kiểm soát: 29H2-192.54; số khung RLHHC12108Y112512; số máy HC12E-1112551.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, đề nghị ai chứng kiến, biết thông tin liên quan đến vụ việc trên, liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Công an xã Gia Lâm) địa chỉ: số 45, ngõ 215, xã Gia Lâm, TP Hà Nội; gặp đ/c Âu Hải Ninh - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0932296963, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm.

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