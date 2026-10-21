Tìm chủ sở hữu xe mô tô nhãn hiệu Vario 160 màu đen

ANTD.VN - Ngày 21/12/2025, Công an phường Hoàn Kiếm - CATP. Hà Nội bắt khẩn cấp: Nguyễn Gia Huy, sinh năm: 2005, HKTT: Tổ 3 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Vario 160 màu đen không mang biển kiểm soát, SK: 029858, SM: 1029713. Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra (PC04)- CATP Hà Nội tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô trên.

Để có căn cứ giải quyết vụ án trên, cơ quan điều tra thông báo người liên quan đến chiếc xe mô tô trên liên hệ để giải quyết theo quy định. Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Đại úy Hoàng Văn Tuấn - Điều tra viên thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số điện thoại: 0913195868, địa chỉ: Số 2 Bùi Huy Bích, phường Hoành Liệt, thành phố Hà Nội.