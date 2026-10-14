Tìm chủ sở hữu 4 xe máy trong vụ án sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở xã Xuân Mai

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra ngày 15-8-2026 trên địa bàn xã Xuân Mai, Hà Nội.

Quá trình điều tra, để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ án và xử lý các phương tiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của 4 xe mô tô đang cần xác minh, có đặc điểm cụ thể như sau:

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn trắng, BKS: Không có, số khung: RLHJA3905HY230281, số máy: JA39E0230324; Xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu sơn đen, BKS: 38D1-20210, số khung: RLHJF581XGY607371, số máy: JF66E0607409; Xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, màu sơn nâu, BKS: 33L2-1759; số khung: NJ10002124032, số máy: Bị tẩy xóa; Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn trắng, BKS: 29B1-83063, số khung: RLHJA3900HY335388, số máy: JA39E0335430.

4 chiếc xe hiện đang xác minh chủ sở hữu

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các phương tiện nêu trên liên hệ, cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu và các thông tin liên quan để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Công an xã Xuân Mai, địa chỉ: Thôn Xuân Hà, xã Xuân Mai, Hà Nội; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Chiều - Điều tra viên, số điện thoại: 0987.578.505.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan đến các phương tiện trên kịp thời liên hệ cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.