Tìm bị hại, người liên quan vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra Vụ án hình sự “Bùi Văn Quang lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2023, tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũ và Tin báo về tội phạm do Đội quản lý thị trường số 1 chuyển đến về vụ việc có dấu hiệu “Sản xuất hàng giả là đèn led”, xảy ra ngày 22/7/2026 tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Vụ thứ nhất: Vụ án hình sự “Bùi Văn Quang lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2023, tại quận Bắc Từ Liêm cũ. Quá trình điều tra xác định: Năm 2023, Bùi Văn Quang (Sinh năm 1990; Địa chỉ: TDP Đồng Tu 1, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên) thành lập Công ty TNHH Tư vấn du học Quang Trang, sau đổi tên thành Công ty TNHH Du học – Cung ứng nhân lực Quang Trang (Địa chỉ: Số 9 B6 phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội). Mặc dù Công ty Quang Trang không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Bùi Văn Quang vẫn đăng thông tin đơn hàng tuyển dụng trên mạng xã hội. Khi có người liên hệ, Quang chỉ đạo các nhân viên hẹn người lao động đến Công ty Quang Trang để tư vấn, thu tiền. Năm 2023, Quang đã thu tiền của 17 lao động hứa hẹn đưa họ đi XKLĐ tại Nhật Bản hoặc Đài Loan nhưng không thực hiện, không trả lại tiền.

Đề nghị cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Bùi Văn Quang, mời đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để làm việc (Địa chỉ: số 382 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, Gặp đ/c Đồng Quang Thăng – Điều tra viên; điện thoại 0986.835.839).

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai liên hệ, đến làm việc thì Cơ quan Công an sẽ tiến hành giải quyết theo luật định."

Vụ thứ hai: Ngày 22/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số 26 ngõ 3 phố Trịnh Tố Tâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần bán sỉ Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện nhân viên cơ sở trên đang dùng máy laser khắc chữ và logo của Công ty cổ phần công nghệ LED FAWOOKIDI lên các bóng đèn Led và đóng gói sản phẩm vào thùng carton, trên vỏ thùng có ghi các thông tin sản phẩm và ghi “Nơi sản xuất: Việt Nam”; thu giữ 749 chiếc đèn rọi gắn trần loại 7w và 401 chiếc đèn rọi gắn trần loại 9w, trên thên đèn gắn Logo, ghi thông tin chữ: FAWOOKIDI. Nhận thấy, vụ việc có dấu hiệu sản xuất hàng giả, Đội Quản lý thị trường số 1 chuyển hồ sơ cùng tang vật liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để kiểm tra, xác minh theo quy định.

Đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã mua đèn loại 7w, 9w chứa trong thùng carton, trên vỏ thùng carton in Logo, ghi thông tin chữ “FAWOOKIDI sáng bừng cuộc sống mới”, “ĐÈN LED SPORTLIGHT”, “Công ty CP công nghệ LED FAWOOKIDI Nhà máy: lô 1-3B-4-A Đường N6, Khu công nghệ cao, Q9, TP.HCM, Việt Nam”, “Sản xuất tại Việt Nam” đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để làm việc (Địa chỉ: số 382 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, Gặp đ/c Đồng Quang Thăng – Điều tra viên; điện thoại 0986.835.839).

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai liên hệ, đến làm việc thì Cơ quan Công an sẽ tiến hành giải quyết theo luật định.

Mọi thông tin, tài liệu về việc đăng thông báo xin gửi đến: Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội (Địa chỉ: số 382 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; đ/c Đồng Quang Thăng; SĐT 0986835839) trước ngày ……. tháng 11 năm 2026.