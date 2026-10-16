Tìm bị hại, người liên quan vụ lừa đảo

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra,Cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng hoạt động tại Myanma, Campuchia đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam với thủ đoạn dụ dỗ tham gia bán hàng online trên app Base. Các đối tượng đã sử dụng các tài khoản zalo khác nhau để nhắn tin, hướng dẫn những người bị hại đăng nhập vào đường link http://seller.base-eu.com (có thể là đường link khác) để tải app “Base” thực hiện việc bán hàng online. App “Base” là ứng dụng do các đối tượng tự tạo lập và vận hành. Trong quá trình thực hiện bán hàng, các đối tượng dụ dỗ, thúc giục người bị hại nạp tiền vào tài khoản bán hàng trên app “Base” mua các mặt hàng khác nhau để bán lại kiếm lợi nhuận. Đến khi người bị hại muốn rút tiền vốn, lãi từ tài khoản bán hàng về thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do để không rút được tiền và yêu cầu phải nạp thêm tiền nâng cấp tài khoản thì mới rút được tiền.

Cơ quan CSĐT xác định các tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tiền của người bị hại, gồm: tài khoản ngân hàng OCB số 71366666 mang tên Be Hoai Nam; tài khoản ngân hàng Vikki Bank số 352615154 mang tên Le Viet Hung.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội ra thông báo tìm người bị hại, người liên quan bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn, đường link, tài khoản ngân hàng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội qua Đội 5 - PC02, đ/c Đinh Hải Đăng - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0968899195.