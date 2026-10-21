"Tiết học Gen Z mùa 2" - Chuyến xe tại "trạm lan tỏa" THCS&THPT Lương Thế Vinh

ANTD.VN - Sáng 21-10, tại điểm cầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, chỉ huy Công an phường Yên Hòa, Ban Giám hiệu nhà trường và hàng trăm học sinh đã tham dự chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn”.

Với thông điệp “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng - Sống không ma túy”, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự tại "Trạm lan tỏa" Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A

Đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A

Kết nối, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy

Diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21-10, chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” là hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại biểu và học sinh hào hứng với các tiết mục của chương trình

Chương trình được tổ chức theo hình thức kết nối đồng thời tại 4 điểm cầu, tương ứng với 4 “trạm” trong hành trình của những lựa chọn. Trong đó, “Trạm sáng tạo” đặt tại Trường THPT Đa Phúc, xã Sóc Sơn, là điểm cầu chính; “Trạm kết nối” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, xã Yên Bài; “Trạm bản lĩnh” tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình; và “Trạm lan tỏa” tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, phường Yên Hòa.

Với thời lượng 120 phút, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của học sinh trong công tác phòng, chống ma túy. Thông điệp xuyên suốt nhấn mạnh vai trò của kiến thức, bản lĩnh và khả năng đưa ra quyết định đúng đắn trước những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Hàng trăm học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A hứng khởi với các nội dung của "Tiết học gen Z mùa 2"

Tại điểm cầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A, nhiều học sinh đã hào hứng tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi, chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật và những vấn đề liên quan đến ma túy. Không khí tương tác sôi nổi góp phần đưa các nội dung tuyên truyền đến gần hơn với học sinh, giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, dễ nhớ và có thể vận dụng vào thực tiễn.

Thông qua các nội dung được truyền tải tại những điểm cầu, học sinh được nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, những nguy cơ tiềm ẩn trong đời sống và tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa. Qua đó, chương trình hướng tới hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỹ năng nhận diện nguy cơ, khả năng từ chối trước những lời dụ dỗ và trách nhiệm của mỗi học sinh trong xây dựng môi trường học đường không ma túy.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình được học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A thực hiện

Học sinh xuất sắc tham gia phần tìm hiểu kiến thức phòng chống ma túy

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình đối với công tác giáo dục tại nhà trường, cô Vũ Thị Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A cho biết, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là mối quan tâm lớn của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Theo cô Vũ Thị Phương Anh, thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục học sinh về phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, những hình thức tuyên truyền thông thường đôi khi còn khô khan, chưa tạo được sự hào hứng và sức lan tỏa như mong muốn.

Cô Vũ Thị Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A khẳng định, nội dung của "Tiết học gen Z mùa 2" mang tính lan tỏa cao

“Tôi thấy sức lan tỏa của chương trình rất lớn, học sinh hào hứng tham gia, chủ động theo dõi và tương tác với các nội dung được truyền tải”, cô Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.

Cũng theo cô Phương Anh, những chương trình tuyên truyền được tổ chức bài bản, có sự phối hợp của nhiều lực lượng sẽ góp phần bổ sung kiến thức thiết thực cho học sinh, đồng thời hỗ trợ giáo viên trong công tác giáo dục, định hướng hành vi và nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Các đại biểu chăm chú theo dõi hình ảnh từ các điểm cầu

"Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giao lưu, tiểu phẩm tuyên truyền và bài giảng của giáo viên. Các hình thức truyền thông trực quan tại khu vực dành cho học sinh cũng được chú trọng nhằm giúp các em dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Chúng tôi mong muốn những hoạt động tương tự tiếp tục được tổ chức trong các năm học tiếp theo, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan báo chí, ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống ma túy, bảo vệ thế hệ trẻ…" - Cô Vũ Thị Phương Anh bày tỏ.

Chủ động lựa chọn đúng, kiên quyết nói không với ma túy

Không chỉ tạo sự hào hứng trong quá trình tiếp nhận thông tin, chương trình còn giúp học sinh nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân trước những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Giáo viên và các nghệ sĩ hào hứng tham gia giao lưu

Em Dương Bảo Hân, học sinh lớp 10QT1, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A cho biết, sau khi theo dõi chương trình từ đầu đến cuối, em nhận thấy đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên đang trong quá trình hình thành nhận thức, nhân cách và định hướng tương lai.

Học sinh Dương Bảo Hân - Lớp 10QT1, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A chia sẻ, bản thân nhận thức rõ những hành vi đúng-sai để từ đó có lựa chọn phù hợp, không sa ngã vào các tệ nạn, nhất là ma túy

“Sau khi tham gia chương trình, em nhận ra bản thân cần hiểu rõ những hành vi nào đúng, hành vi nào sai để có lựa chọn phù hợp. Từ đó, mỗi người có thể chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội, không để bản thân sa ngã và từng bước xây dựng hành trình hướng tới tương lai tốt đẹp”, em Dương Bảo Hân chia sẻ.

Ngoài ra, cũng theo học sinh Dương Bảo Hân, trước sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới và những phương thức tiếp cận ngày càng đa dạng, học sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin từ gia đình, nhà trường và các nguồn tin đáng tin cậy. Việc trang bị kiến thức sẽ giúp các em nâng cao cảnh giác, nhận diện nguy cơ và có lựa chọn sáng suốt trước những lời mời gọi, dụ dỗ.

Học sinh Cao Đức Hải Nam - Lớp 19A1.0 chia sẻ, luôn "nói không" với ma túy và các loại chất kích thích

Cùng chung nhận thức đó, em Cao Đức Hải Nam, học sinh lớp 10A1.0, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A cho biết, em thường đọc báo, tìm hiểu sách pháp luật nên đã có những kiến thức nhất định về tác hại của ma túy. Qua chương trình, em nhận thấy các nguy cơ liên quan đến ma túy có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có việc lợi dụng sự tò mò, tâm lý muốn thử những điều mới lạ của học sinh để lôi kéo, dụ dỗ.

Theo Hải Nam, học sinh cần đặc biệt cảnh giác trước những lời rủ rê sử dụng chất không rõ nguồn gốc, những lời mời thử chất gây nghiện hoặc các hình thức tiếp cận núp bóng sản phẩm thông thường. Việc thiếu hiểu biết, tâm lý chủ quan và sự tò mò có thể khiến các em phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tinh thần, việc học tập và cuộc sống.

“Để phòng tránh ma túy, theo em, trước hết mỗi học sinh phải kiên quyết nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Khi có người dụ dỗ, em sẽ chủ động từ chối, không thử dù chỉ một lần. Bên cạnh đó, những buổi tuyên truyền dưới cờ và các hoạt động giáo dục pháp luật tại trường rất bổ ích, giúp chúng em có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình”, em Cao Đức Hải Nam cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho các học sinh tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về ma túy

Từ những chia sẻ của giáo viên và học sinh có thể thấy, việc đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa ma túy học đường. Khi được trang bị kiến thức đúng đắn, học sinh có thêm cơ sở để nhận diện nguy cơ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, lực lượng chức năng khi cần thiết.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP tặng hoa đại diện Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A

Các đại biểu nhận quà tặng từ Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở A

Thông qua chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn”, thông điệp phòng, chống ma túy được lan tỏa tới đông đảo học sinh bằng những hình thức thiết thực, gần gũi. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, ngành Giáo dục, gia đình và xã hội trong bảo vệ thế hệ trẻ, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng - Sống không ma túy”.