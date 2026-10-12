Tiếp tục khởi tố nhiều đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Các đối tượng gồm Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000); Phạm Duy Hưng (SN 1996); Nguyễn Quốc Chiến (SN 2000, cùng trú tại phường Lào Cai); Tạ Quang Nghĩa (SN 1996, trú tại xã Phong Hải) và Nguyễn Mạnh Hoan (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng, biệt danh Hưng Lộc (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 17, phường Cam Đường); Trương Văn Nam, biệt danh Nam phập (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) và Trịnh Hải Nam, tên gọi khác Hải Nam Media (SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội Youtube có tên 24.TV. Các nội dung này được hàng triệu người xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và địa bàn cả nước nói chung.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng; Trương Văn Nam; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 bị can gồm Nguyễn Minh Hiếu; Phạm Duy Hưng; Nguyễn Quốc Chiến; Tạ Quang Nghĩa và Nguyễn Mạnh Hoan. Các đối tượng được xác định đã có hành vi “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra từ tháng 9-2019 đến tháng 9-2026 xảy ra tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.