Tiếp sức cộng đồng khó khăn thông qua giải pháp chiếu sáng bền vững

ANTD.VN - Quỹ Signify Foundation đã tài trợ và cùng triển khai dự án thắp sáng cộng đồng “Signify Gift of Light - Quà tặng chiếu sáng” tại tỉnh Tuyên Quang, đồng hành cùng Signify Việt Nam và các đối tác địa phương. Dự án là cột mốc tiếp theo thể hiện cam kết lâu dài của hai tổ chức trong việc tiếp sức cho các cộng đồng khó khăn thông qua giải pháp chiếu sáng bền vững.

Nằm trong chương trình Thắp sáng cộng đồng (Brighter Community) của Signify Foundation, Signify Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác doanh nghiệp triển khai dự án chiếu sáng cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang. Dự án lắp đặt 800 bộ đèn năng lượng mặt trời và gần 400 bóng đèn LED tại 15 xã đặc biệt khó khăn, trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 18.000 người dân.

Hệ thống chiếu sáng được triển khai dọc theo các tuyến đường làng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và những điểm sinh hoạt chung. Nguồn sáng mới không chỉ giúp bà con đi lại an toàn hơn, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.

Lắp đặt đèn chiếu sáng tại Tuyên Quang

Dự án tại Tuyên Quang tiếp nối cam kết lâu dài của Quỹ Signify Foundation trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của cộng đồng thông qua ánh sáng. Theo định hướng này, Signify Việt Nam đã tích cực mở rộng các hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014, khởi đầu bằng dự án tại tỉnh Hà Nam nhằm cung cấp đèn năng lượng mặt trời cho các vùng chưa có điện lưới.

"Đối với người dân địa phương, những món quà này không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự động viên dành cho người dân, đặc biệt là các em học sinh và thầy cô giáo. Đồng thời, việc khảo sát và lắp đặt cơ sở hạ tầng chiếu sáng cộng đồng sẽ tạo ra những thay đổi thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống và đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Hoàng Thế Hanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang chia sẻ.

Với sự hỗ trợ chiến lược từ Quỹ Signify Foundation, Signify Việt Nam luôn duy trì cam kết đẩy mạnh các dự án cộng đồng bền vững để mang ánh sáng, hy vọng và giá trị lâu dài đến các khu vực khó khăn trên khắp Việt Nam.

Trong giai đoạn 2014–2015, Signify đã triển khai chương trình “Quà tặng chiếu sáng” tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tại các trường học và tuyến đường, góp phần cải thiện điều kiện sống cho gần 300 hộ nghèo.

Tiếp nối những nỗ lực này, từ năm 2018 đến 2020, với sự đồng hành của Signify Foundation, Signify Việt Nam đã hợp tác cùng UNESCO Việt Nam trao tặng 1.900 đèn năng lượng mặt trời, đèn đường năng lượng mặt trời và các giải pháp chiếu sáng LED cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Hà Giang.

Tiếp sức cộng đồng khó khăn thông qua giải pháp chiếu sáng bền vững

Năm 2023, Signify Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Đại học Huế thực hiện dự án “Mang ánh sáng xanh về vùng quê xa” tại huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), nâng cấp hệ thống đèn LED tại trường mầm non xã Hương Nguyên và hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số như Bru – Vân Kiều tổ chức các hoạt động văn hóa buổi tối. Sang năm 2024, chiến dịch "Thắp sáng tình thương" tiếp tục được triển khai tại hai tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng...

Ông Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Signify Việt Nam, cho biết: “Trong suốt hành trình tại Việt Nam, Signify luôn kiên định với sứ mệnh mang nguồn sáng ý nghĩa đến những nơi cần nhất. Chúng tôi tin rằng, sự thay đổi bền vững phải bắt đầu từ những giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu thực tế và dựa trên tinh thần hợp tác dài hạn với cộng đồng địa phương”.

Thông qua việc chú trọng các giải pháp chiếu sáng bền vững, thích ứng với khí hậu và trao quyền cho cộng đồng, Signify Foundation đảm bảo rằng những tác động tích cực của ánh sáng đến những nơi đang cần nhất.

Ông Mario Giordano, Chủ tịch Quỹ Signify Foundation, cho biết: “Trong chiến lược mở rộng quy mô tác động, Việt Nam là thị trường trọng điểm trong sứ mệnh toàn cầu của chúng tôi. Sáng kiến chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Tuyên Quang là minh chứng điển hình cho thấy chiếu sáng bền vững có thể mở ra các cơ hội kinh tế - xã hội mới, nâng cao an toàn và thúc đẩy sự phát triển tại địa phương”.