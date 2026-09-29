Tiếp cận đa chuyên khoa trong quản lý bệnh hiếm u xơ thần kinh tuýp 1

ANTD.VN - AstraZeneca Việt Nam vừa phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Quản lý u xơ thần kinh trong kỷ nguyên của liệu pháp ức chế MEK”. Hội thảo cập nhật thực trạng chẩn đoán và điều trị u xơ thần kinh tuýp 1 dạng đám rối (NF1-PN), nhấn mạnh vai trò của phối hợp đa chuyên khoa và trao đổi dữ liệu khoa học liên quan đến liệu pháp ức chế MEK.

U xơ thần kinh tuýp 1 (NF1) là bệnh di truyền hiếm, tiến triển và kéo dài suốt đời, ảnh hưởng khoảng 1 trên 3.000 người trên toàn thế giới. Bệnh thường được nhận biết từ thời thơ ấu, có thể tác động đến nhiều cơ quan và biểu hiện rất khác nhau giữa các bệnh nhân. Khoảng một nửa người mắc NF1 thừa hưởng biến thể gen từ cha hoặc mẹ; nửa còn lại không có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Các dấu hiệu ban đầu có thể gồm đốm màu cà phê sữa, tàn nhang ở vùng nách hoặc bẹn và các u mềm trên hoặc dưới da. Tuy nhiên, biểu hiện của NF1 rất đa dạng và có thể liên quan đến mắt, xương, hệ thần kinh hoặc sự phát triển của trẻ, khiến hành trình chẩn đoán đôi khi cần sự đánh giá của nhiều chuyên khoa, kết hợp tiền sử gia đình, thăm khám lâm sàng và xét nghiệm di truyền khi phù hợp.

GS.TS.BS. Trần Minh Điển – Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ: “Trong thực tế, các dấu hiệu ban đầu của NF1 có thể không dễ dàng được nhận diện do một số biểu hiện dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, nhất là các biểu hiện trên da. Do đó, việc nâng cao nhận thức về các dấu hiệu đặc trưng của NF1 vì vậy có vai trò quan trọng trong quá trình nhận diện và quản lý bệnh”.

Từ thực trạng chẩn đoán và điều trị tại Việt Nam, các chuyên gia thảo luận ba yêu cầu xuyên suốt trong quản lý NF1-PN. Thứ nhất là nâng cao khả năng nhận diện sớm các dấu hiệu nghi ngờ để người bệnh được đánh giá phù hợp. Thứ hai là tổ chức chăm sóc đa chuyên khoa, kết nối nhi khoa, nội thần kinh, ngoại khoa, di truyền, chẩn đoán hình ảnh và các chuyên ngành liên quan.

Thứ ba là theo dõi lâu dài bằng thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như MRI để đánh giá kích thước, phạm vi khối u cũng như những thay đổi về chức năng và triệu chứng.

GS.BS. Zhichao Wang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Nhân dân số 9, Đại học Y khoa Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc, nhận định: “Trong quản lý NF1-PN, đặc biệt đối với trẻ em, sự phối hợp giữa các chuyên khoa là yếu tố quan trọng để xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng giai đoạn. Cách tiếp cận này giúp các bác sĩ cân nhắc đồng thời tình trạng khối u, sự phát triển của trẻ và những ảnh hưởng lâu dài của bệnh”.

Bên cạnh việc phối hợp trong điều trị, theo dõi lâu dài cũng đóng vai trò quan trọng đối với người mắc NF1-PN. Do bệnh có thể tiến triển theo thời gian và không phải tất cả người bệnh đều có cùng mức độ biểu hiện, việc duy trì theo dõi và tái khám giúp bác sĩ đánh giá những thay đổi về tình trạng bệnh, chức năng và các triệu chứng liên quan, từ đó cân nhắc điều chỉnh phương án quản lý khi cần thiết.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế và trong nước cập nhật cơ sở khoa học, dữ liệu nghiên cứu và kinh nghiệm thực hành liên quan đến liệu pháp ức chế MEK trong NF1-PN. Các trao đổi nhấn mạnh rằng không có một phương án duy nhất cho mọi người bệnh; quyết định điều trị cần được cá thể hóa dựa trên chỉ định được phê duyệt, đặc điểm khối u, triệu chứng, mức độ ảnh hưởng chức năng, sự phát triển của trẻ, bệnh đồng mắc và mục tiêu quản lý dài hạn.

Trong bối cảnh phù hợp, sự phối hợp giữa điều trị ngoại khoa và liệu pháp trúng đích có thể giúp mang lại lợi ích điều trị tốt hơn cho người bệnh NF1-PN.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi theo đuổi những tiến bộ khoa học với mục tiêu đóng góp vào việc giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của người bệnh, đồng thời hợp tác cùng các đối tác y tế để thúc đẩy trao đổi khoa học và tăng cường năng lực chăm sóc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành tại Việt Nam để hỗ trợ nâng cao nhận thức về bệnh hiếm và góp phần giúp người bệnh được nhận diện, quản lý phù hợp”.