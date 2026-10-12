'Tiếp bước tới trường', gửi yêu thương, ươm mầm ước mơ

ANTD.VN -Ngày 9/10/2026, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp với Công an phường Vân Sơn, Sơn La tổ chức chương trình “Tiếp bước tới trường”, trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Giữa núi rừng còn nhiều gian khó, con đường đến trường của các em nhỏ đôi khi không chỉ là những bước chân vượt qua dốc núi, mà còn là hành trình vượt lên hoàn cảnh để chạm tới ước mơ. Thấu hiểu những khó khăn ấy, chương trình được tổ chức với mong muốn góp thêm niềm vui, tiếp thêm nghị lực và thắp lên niềm tin để các em vững vàng hơn trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp với Công an phường Vân Sơn, Sơn La tổ chức chương trình “Tiếp bước tới trường”.

Mỗi phần quà trao đi là một lời động viên chân thành; mỗi ánh mắt, nụ cười của các em là niềm vui và động lực để những người thực hiện chương trình tiếp tục hành trình sẻ chia. Những món quà tuy không thể xóa đi tất cả khó khăn, nhưng gửi gắm tình cảm ấm áp, sự quan tâm và niềm tin rằng các em luôn được yêu thương, đồng hành và có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an Thủ đô với chính quyền, lực lượng Công an cơ sở và nhân dân địa phương; đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Chương trình trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai tiếp tục được lan tỏa theo cách gần gũi, chân thành. Đó là hình ảnh người chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn tích cực đồng hành cùng nhân dân thông qua những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn.

