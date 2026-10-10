Tiền vệ Lê Phạm Thành Long: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng mang về thêm vinh quang cho CLB Công an Hà Nội"

ANTD.VN - Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tiền vệ Lê Phạm Thành Long bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được khoác áo đội bóng giàu truyền thống, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng các đồng đội tiếp nối những giá trị đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.

Đối với Lê Phạm Thành Long, sự kiện đặc biệt này không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của CLB Công an Hà Nội, mà còn là cơ hội để các cầu thủ hiện tại hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình khi mang trên vai màu áo truyền thống.

“Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào được có mặt ở đây, trong màu áo CLB Công an Hà Nội khi đội kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất”, Thành Long chia sẻ.

Lê Phạm Thành Long (bìa phải) là một trong những cá nhân xuất sắc của CLB Công an Hà Nội được Bộ Công an khen thưởng trong buổi lễ (Ảnh: Thuần Thư)

Tiền vệ sinh năm 1996 cho biết những gì các thế hệ cầu thủ đi trước đã trải qua là điều vô cùng đáng ngưỡng mộ. Bảy thập niên lịch sử của đội bóng được tạo nên từ nhiều thế hệ, với những đóng góp, nỗ lực và khát vọng cống hiến. Đó là nền tảng để các cầu thủ hôm nay tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy, trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi ngày càng cao về chuyên môn, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp.

“Lớp cầu thủ như chúng tôi hôm nay cần phải học hỏi, trau dồi rất nhiều để tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của đội bóng, hướng đến mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới”, Thành Long nhấn mạnh.

Lê Phạm Thành Long trong màu áo CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CAHN FC)

Thông điệp ấy cũng thể hiện cách nhìn của một cầu thủ đang góp sức cho hành trình phát triển của Công an Hà Nội: trân trọng quá khứ nhưng không dừng lại ở niềm tự hào về những thành tựu đã có. Truyền thống chỉ thực sự được tiếp nối khi mỗi thế hệ biết biến những giá trị được trao truyền thành động lực phấn đấu, bằng tinh thần tập thể, sự tiến bộ trong chuyên môn và khát vọng chinh phục những mục tiêu mới.

Với các cầu thủ đang khoác áo Công an Hà Nội, cột mốc 70 năm vì thế vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với lịch sử đội bóng. Khép lại chia sẻ của mình, Lê Phạm Thành Long khẳng định quyết tâm cùng các đồng đội đóng góp nhiều hơn nữa cho CLB: “Em và đồng đội sẽ tiếp tục cố gắng thi đấu thật tốt để mang về thêm vinh quang cho CLB Công an Hà Nội”.

Trong khi đó, tiền đạo Brayan Perea cho biết: "Công an Hà Nội FC là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới để phát huy truyền thống đáng tự hào đó".

Tiền đạo Brayan Perea (Ảnh: CAHN FC)

Tiền vệ Stefan Mauk thì khẳng định: "Thật hạnh phúc khi được chơi cho CLB Công an Hà Nội. Cá nhân tôi và đồng đội sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để đưa toàn đội đi đến những thành công mới".

Từ niềm tự hào trong ngày kỷ niệm đặc biệt, lời chia sẻ của Thành Long và đồng đội cũng là cam kết của thế hệ cầu thủ hiện tại: tiếp nối truyền thống bằng hành động cụ thể, nỗ lực trong từng trận đấu và cùng nhau hướng tới những cột mốc đáng nhớ tiếp theo trong lịch sử CLB Công an Hà Nội.