Tiêm kích Israel bị nghi áp sát Iran, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái bùng phát

ANTD.VN - Hàng chục tiêm kích Israel được cho là đã diễn tập ban đêm gần biên giới Iran, trong động thái có thể khiến Tehran phản ứng và đẩy Trung Đông vào vòng xoáy đối đầu mới

Biên tập viên Trey Yingst của Fox News cho biết các tiêm kích Israel đã bay về phía Iran qua không phận Syria và Iraq, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về hoạt động này.

Cùng ngày, AMK Mapping, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết một số nguồn tin tại miền tây Iran nghe thấy tiếng 20-30 tiêm kích bay thấp gần biên giới Iraq. Tuy nhiên, danh tính các máy bay chưa được xác định. Iran cũng triển khai nhiều chiến đấu cơ, gồm MiG-29, Kowsar và F-5, tuần tra ở khu vực miền tây nước này.

Các quan chức Mỹ và Israel nói với trang tin Axios rằng hàng chục tiêm kích Israel đã tham gia một cuộc diễn tập tại địa điểm cách Israel gần 1.300 km, với sự hỗ trợ của nhiều máy bay tiếp dầu.

Tiêm kích F-35I

Lộ trình bay được cho là mô phỏng kịch bản tấn công Iran, khi các chiến đấu cơ đi qua không phận Syria và Iraq rồi quay đầu gần biên giới Iraq - Iran. Các quan chức mô tả hoạt động này không có gì bất thường, chủ yếu nhằm răn đe Tehran, nhưng thừa nhận nguy cơ tính toán sai lầm có thể khiến căng thẳng leo thang trở lại.

Theo các nguồn tin Mỹ, quân đội Israel biết hệ thống phòng không Iran có thể phát hiện đợt xuất kích. Israel đã thông báo trước cho Washington và giải thích đây là cuộc diễn tập phô trương sức mạnh, nhằm ngăn Iran mở chiến dịch tập kích trước thềm các cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, một số nguồn tin Mỹ cho rằng Israel có thể muốn kích động Iran khai hỏa vào biên đội tiêm kích, qua đó tạo cớ tiến hành đòn trả đũa. Giới chức Israel, Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Cuối tháng 2, Israel phối hợp với Mỹ mở chiến dịch tấn công Iran, nhắm vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạt nhân và hạ tầng trọng yếu. Sau khi Hezbollah tiến hành các đợt tập kích qua biên giới, Israel chuyển trọng tâm hoạt động quân sự sang Lebanon.

Tiêm kích F-35I

Đầu tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng mở chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran trước các cuộc bầu cử tại hai nước. Ông Netanyahu cho rằng tình báo Israel phát hiện những động thái đáng lo ngại của Tehran nhằm khôi phục chương trình hạt nhân. Ông Trump ban đầu nghiêng về phương án tiếp tục tấn công, nhưng sau đó do dự và bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Israel.

Tại lễ tốt nghiệp học viên sĩ quan ngày 21/10, ông Netanyahu cáo buộc Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tiếp bước cha mình bằng cách cho phép các nhà khoa học thúc đẩy chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này.