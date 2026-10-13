Tích cực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng trục không gian Quốc lộ 1A

ANTD.VN - Tối 12/10, UBND phối hợp Công an xã Đại Thanh, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến triển khai thực hiện dự án xây dựng trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang tái thiết đô thị trên địa bàn xã.

Dự hội nghị có đại diện Công an TP Hà Nội, lãnh đạo UBND xã Đại Thanh, Ban Chỉ huy Công an xã Đại Thanh, Thượng tọa Thích Trí Như, Trưởng ban đại diện Phật giáo liên xã phường và đông đảo người dân trên địa bàn thôn Tập thể Pin, xã Đại Thanh.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo nhân dân địa bàn thôn Tập thể Pin, xã Đại Thanh.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Nam Khánh, Phó Trưởng Công an xã Đại Thanh nhấn mạnh để hiện thực hóa khát vọng phát triển xã Đại Thanh trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, kết nối giao thông thuận lợi và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, trong giai đoạn tới, trên địa bàn xã sẽ triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm của Thành phố và địa phương. Đây là động lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương bứt phá.

Trung tá Nguyễn Nam Khánh, Phó Trưởng Công an xã Đại Thanh phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, các dự án quan trọng đang và chuẩn bị được triển khai bao gồm: Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (nay được đổi tên là Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội). Dự án đường Vành đai 3.5 (đoạn chạy từ Phúc La - Văn Phú kết nối đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ). Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Đường 70 (đoạn qua Phan Trọng Tuệ). Dự án trường phổ thông nhiều cấp học.

Việc triển khai các dự án trên là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Thanh. Những công trình này khi hoàn thành sẽ mang lại diện mạo mới, giá trị đất đai tăng cao, tạo công ăn việc làm và phúc lợi xã hội thiết thực cho chính người dân.

Các đại biểu tại hội nghị

Các đại biểu tại hội nghị

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, thuận lợi và hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các nội dung: Tích cực tìm hiểu, nắm vững mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của các dự án trọng điểm đối với sự phát triển chung của quê hương Đại Thanh.

Ủng hộ chủ trương, quyết định của Đảng và Nhà nước; sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khi có phương án được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đúng các quy định về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; không vi phạm hành lang an toàn giao thông và các công trình công cộng. Mỗi người dân hãy là một "tuyên truyền viên" tích cực tại gia đình và cộng đồng, vận động người thân chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật; kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng hoặc các vướng mắc về cho chính quyền để cùng giải quyết theo tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng".

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Nam Khánh cũng thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng, kết quả chi trả bồi thường dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án đường 3.5, dự án đường 70, dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Tuy nhiên bên cạnh sự đồng thuận của đại đa số nhân dân, tại một số dự án vẫn còn một vài hộ gia đình chưa thấu hiểu hết ý nghĩa của công trình, băn khoăn về giá cả bồi thường, hoặc có tâm lý chây ỳ, chậm giao mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn xã. Đặc biệt có một số cá nhân lợi dụng sử dụng mạng xã hội bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin chưa đầy đủ, đặc biệt liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng uy tín, hoạt động của chính quyền địa phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã tiến hành xác minh, mời công dân lên làm việc, làm rõ các nội dung có liên quan, và đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 08 trường hợp có các hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; công kích, bôi nhọ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ” liên quan việc triển khai thực hiện các dự án, với tổng số tiền phạt 50 triệu đồng.

Đồng chí Phó Trưởng Công an xã cũng thông tin về quy định của pháp luật về quyền lợi của người dân khi Nhà nước thu hồi đất, các hành vi vi phạm pháp luật và hệ quả pháp lý.

“Vì sự thượng tôn pháp luật và vì sự phát triển chung của xã Đại Thanh, Cấp ủy và Chính quyền xã kính mong nhân dân hãy tỉnh táo, thượng tôn pháp luật, không để các đối tượng xấu kích động, lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật. Mỗi mét vuông đất được bàn giao đúng hạn, mỗi sự đồng thuận của người dân là một viên gạch góp phần xây dựng quê hương Đại Thanh ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Trung tá Nguyễn Nam Khánh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, để các dự án sớm hoàn thành, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương, giảm thiểu tối đa thời gian ảnh hưởng đến sinh hoạt, và ổn định cuộc sống lâu dài của nhân dân trên địa bàn, thay mặt Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTT xã, đồng chí Phó Trưởng Công an xã đề nghị nhân dân Đại Thanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tham gia phối hợp tích cực cùng Công an xã trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ ANTT chung trên toàn địa bàn.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trí Như, Trưởng ban đại diện Phật giáo liên xã phường đại diện cho 51 ngôi chùa trên địa bàn huyện Thanh Trì (cũ) cũng đề nghị nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định và thông báo nhận tiền, các hộ gia đình cần khẩn trương nhận tiền bồi thường, chủ động tháo dỡ công trình, di dời tài sản bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng thời hạn quy định.

Người dân cơ bản đồng tình với chính quyền trong việc bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm

Thông qua hội nghị, người dân trên địa bàn xã Đại Thanh đã hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về quyền lợi của người dân khi Nhà nước thu hồi đất, các hành vi vi phạm pháp luật và hệ quả pháp lý và trách nhiệm của gia đình, bản thân trong việc bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm. Hội nghị cũng thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố phức tạp. Qua đó góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.