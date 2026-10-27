Tích cực vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Công an xã Ngọc Hồi tiếp nhận 1 khẩu súng và 3 công cụ hỗ trợ do người dân tự giác giao nộp

Thời gian qua, Công an xã Ngọc Hồi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời kịp thời loại bỏ những nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh từ việc tàng trữ, mua bán, chế tạo và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật dụng nguy hiểm.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật, phân tích những hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng, cất giữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác giao nộp những vật dụng nguy hiểm còn lưu giữ trong gia đình.

Thông qua hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, các buổi sinh hoạt cộng đồng và quá trình tiếp xúc với người dân, cán bộ, chiến sĩ Công an chú trọng giải thích cụ thể những nguy cơ mất an toàn từ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, đối với những vật dụng được lưu giữ từ lâu hoặc được phát hiện trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt, người dân được khuyến cáo không tự ý tháo lắp, sửa chữa hay sử dụng mà cần thông báo cho lực lượng Công an để được hướng dẫn xử lý an toàn.

Công dân tự giác giao nộp Công cụ hỗ trợ (Gậy 3 khúc) cho Công an xã Ngọc Hồi

Việc kết hợp tuyên truyền với vận động trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, không để những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh thành vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Thời gian tới, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhằm đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với từng hộ gia đình, từng người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.