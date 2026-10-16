Tích cực triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, rà soát, xác minh và vận động thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hà Nội về triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của Tổ Cảnh sát khu vực trong công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền và vận động nhân dân.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, rà soát, xác minh và vận động thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN,

Là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực giữ vai trò quan trọng trong việc rà soát, xác minh thông tin các gia đình có thân nhân là liệt sĩ chưa xác định được danh tính; chủ động tiếp cận, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn và tầm quan trọng của việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú và nắm bắt hoàn cảnh từng hộ gia đình, lực lượng Cảnh sát khu vực tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể để rà soát, xác minh thông tin, thông báo đến đúng đối tượng, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục cần thiết và tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN theo kế hoạch.

Đặc biệt, với phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, Công an phường Hai Bà Trưng không chỉ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đến địa điểm thu nhận mẫu tập trung mà còn quan tâm, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại, người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc không có điều kiện trực tiếp đến địa điểm thu nhận mẫu.

Công an phường Hai Bà Trưng quan tâm, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại, người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc không có điều kiện trực tiếp đến địa điểm thu nhận mẫu.

Đối với những trường hợp cần thiết, cán bộ Công an phường chủ động phối hợp, hỗ trợ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lưu động, đến tận nơi để hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục theo quy định. Sự chủ động, linh hoạt này góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm những khó khăn về đi lại không trở thành rào cản trong hành trình tìm kiếm thông tin về những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi chuyến công tác đến tận nhà, mỗi lần kiên trì giải thích, hướng dẫn và mỗi trường hợp được hỗ trợ thu nhận mẫu đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một cơ hội để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình; giúp thân nhân vơi đi nỗi đau, sự mong mỏi kéo dài qua nhiều năm tháng. Đằng sau mỗi trường hợp chưa xác định được danh tính là một câu chuyện, một gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng tin người thân. Bởi vậy, sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ Cảnh sát khu vực trong từng khâu rà soát, xác minh, vận động và hỗ trợ thu nhận mẫu không chỉ thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân mà còn là hành động thiết thực tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm cao, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân; chủ động đến từng địa bàn, gặp gỡ từng gia đình, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, góp phần đưa chủ trương, chính sách tri ân của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.