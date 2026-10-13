Thùy Anh rơi nước mắt khi xem lại phim của chính mình ở LHP quốc tế Busan

ANTD.VN - Phim điện ảnh ‘1982’ của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có buổi chiếu đầu tiên trong khuôn khổ LHP quốc tế Busan 2026. Thùy Anh, một trong những diễn viên của phim - đã không ít lần rơi nước mắt khi xem lại chính mình trên màn ảnh rộng. Cô tự hào và hạnh phúc khi tác phẩm nhận được nhiều tràng vỗ tay cũng như đánh giá tích cực từ khán giả nước ngoài.

Những ngày này, Thùy Anh bận rộn với các hoạt động tại LHP quốc tế Busan 2026 để quảng bá cho 1982 - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô ở dòng phim nghệ thuật.

Sau 13 năm, kể từ "Đập cánh giữa không trung" (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp) - từng giành giải "Phim hay nhất" (Best Film) tại hạng mục Critics' Week, thuộc LPH Venice 2014 - nữ diễn viên mới có cơ hội tham gia một liên hoan phim quốc tế tầm cỡ.

Diễn viên Thuỳ Anh rạng rỡ tại buổi công chiếu 1982 tại LHP Busan 2026

Tại LHP quốc tế Busan năm nay, 1982 là một trong 5 tác phẩm đại diện của Việt Nam và được đề cử ở hạng mục Vision-Asia và có buổi chiếu đầu tiên, ra mắt giới chuyên môn cũng như khán giả quốc tế. Thùy Anh cho biết, suất chiếu kín rạp và nhận được phản hồi tích cực. “Tối qua cũng là lần đầu tiên tôi và các diễn viên khác được xem bản phim chính thức. Ngồi xem cùng khán giả, tôi khóc nhiều lần trước những phân đoạn ấn tượng của chị Yến (diễn viên Đỗ Thị Hải Yến), của mẹ Xuân (nghệ sĩ Chiều Xuân). Từng khung hình về Hà Nội của DOP Sven Zellner - đạo diễn hình ảnh nổi tiếng người Đức - vừa lãng mạn vừa nghệ thuật.

Với các cảnh phim của chính mình, tôi còn không nhớ là mình đã diễn như vậy. Lúc quay, tôi gần như ứng tác cùng mọi người, không có kịch bản cụ thể và có những cú máy rất dài. Tôi cứ diễn hoài mà chẳng nghe thấy hô ‘cắt’ từ đạo diễn, nên tôi cứ tiếp tục, cũng không biết cảnh đó sẽ dừng ở đâu. Tôi nhớ, mình chỉ phản ứng theo những gì đang diễn ra, chứ không nhớ từng câu nói hay hành động của mình. Đến khi xem phim, tôi mới được nhìn lại những khoảnh khắc đó và thấy chúng nằm trong câu chuyện như thế nào”, Thùy Anh cho biết.

Đỗ Hải Yến cũng góp mặt trong phim với vai chị của Thuỳ Anh

Trong 1982, Thùy Anh đóng vai em gái Thu An của nữ chính Thu Yến (Đỗ Thị Hải Yến đóng), đang gặp khó khăn về khi đầu tư thua lỗ. Chị cả của cô - nữ đạo diễn 40 tuổi cũng rơi khủng hoảng tài chính, em trai lại cần tiền cưới vợ. Mâu thuẫn giữa 3 chị em nảy sinh, không thể hòa giải thì đột nhiên người mẹ mắc chững đãng trí mất tích. Ba chị em tất bật tìm kiếm mẹ bằng mọi cách. Qua những biến cố này, tình thân gia đình tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian lại được kết nối và hàn gắn trở lại.

Nói về nhân vật Thu An, Thùy Anh cảm nhận, đây là một người không hoàn hảo, mang trong mình cảm giác thua thiệt, luôn so sánh bản thân với người chị giỏi giang. Khao khát được công nhận khiến cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn muốn chứng minh rằng mình không tệ như mọi người nghĩ. Nhưng phía sau sự mạnh mẽ ấy là những tổn thương và nỗi sợ mà chính An cũng không dám thành thật với bản thân. Chỉ khi buộc phải đối diện với chúng, cô mới dần hiểu mình. “An khiến tôi nhận ra rằng, dù trưởng thành đến đâu, trong mỗi chúng ta vẫn có một đứa trẻ đang học cách lớn lên”, cô bộc bạch.

Diễn viên Thuỳ Anh trong phim 1982

Thu An cũng là một trong những vai diễn đòi hỏi Thùy Anh phải ứng tác nhiều nhất trong suốt quá trình quay phim. Kịch bản đưa ra những nét phác thảo về tình huống và lời thoại, còn diễn xuất, cảm xúc và cách tương tác được các diễn viên cùng nhau phát triển trong quá trình quay. Với những diễn biến tâm lý nặng của An, Thùy Anh phải đi sâu vào sự giằng co giữa điều cô thực sự cảm thấy và điều cô cố khiến bản thân tin tưởng. Quá trình ấy vừa thử thách, vừa cho Thùy Anh rất nhiều tự do để khám phá nhân vật, thả mình vào cảm xúc và phản ứng một cách tự nhiên với bạn diễn.

Chia sẻ với khán giả quốc tế trong ít phút giao lưu sau suất chiếu, Thùy Anh cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, nghệ sĩ Chiều Xuân, DOP Sven Zellner… tiết lộ, 1982 là đoàn phim "nhỏ nhất thế gian" khi chỉ có vỏn vẹn 10-15 người, bao gồm cả diễn viên. Là dự án kinh phí thấp nên mỗi một thành viên đều kiêm nhiệm 2-3 đầu việc.

Bản thân Thùy Anh vừa làm diễn viên vừa tự lo make-up, trang phục. “Đoàn phim nhỏ đến mức mọi người cần gì là cùng nhau xoay xở, nên 1982 là một trải nghiệm rất khác trong bao nhiêu năm làm nghề của tôi”.

Đoàn phim 1982 tại LHP Busan 2026

Phim 1982 còn 4 buổi chiếu khác cho khán giả Busan nên những ngày tới, Thùy Anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh hoạt động quảng bá phim, cô còn tích cực góp mặt vào các sự kiện giao lưu, thúc đẩy hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với quốc tế.