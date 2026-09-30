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Pháp luật

Thuê sinh viên Trường cao đẳng y tế Thanh Hoá giả là bác sỹ để chiếm đoạt tiền

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Hạ Linh

ANTD.VN - Tiếp tục mở rộng điều tra vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương ở Thanh Hoá, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14-8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh (đóng giả nhân viên y tế) tham gia vận chuyển.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: Tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền 4,2 triệu đồng (cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

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Từ khóa:

#Lừa đảo

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