Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống tai nạn, sự cố

ANTD.VN - Nhằm chủ động nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp của các lực lượng trong công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong thực tế, trong hai ngày 23 và 24/9/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ đối với hai tình huống giả định gồm tai nạn, sự cố giao thông đường bộ và tai nạn, sự cố đuối nước.

﻿Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ với tình huống tai nạn, sự cố giao thông đường bộ

Tình huống tai nạn, sự cố giao thông đường bộ

Tình huống giả định: Vào hồi 10h00 phút ngày 23/9/2026 xảy ra sự cố, tai nạn tại đường nội bộ Cụm Công nghiệp ô tô Nguyên Khê, xã Thư Lâm, TP. Hà Nội do lái xe ô tô BKS: 30K-19X.XX trong quá trình điều khiển phương tiện thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước nên đã xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 30M-68X.XX. Cú va chạm mạnh làm xe bị móp, biến dạng khiến 01 lái xe bị mắc kẹt không thể ra ngoài.

Tổ chức cứu nạn, cứu hộ và đưa nạn nhân ra khu vực an toàn

Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân xung quanh hiện trường phát hiện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Sau khi nhận tin báo sự cố, Đội CC&CNCH khu vực số 20 đã xuất 01 xe chữa cháy, 01 xe CNCH đến hiện trường tổ chức trinh sát, đánh giá tình hình, xác định vị trí người bị nạn và các yếu tố nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến công tác cứu nạn cứu hộ. Đồng thời huy động lực lượng y tế, công an xã và các lực lượng để hỗ trợ.

Cán bộ chiến sĩ phá cửa kính xe ô tô để thoát khói

Qua trinh sát, cán bộ chiến sỹ đã xác định được vị trí và tình trạng nạn nhân bị mắc kẹt, cán bộ chiến sỹ triển khai đội hình cứu người để đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Đồng thời triển khai lăng phun nước sẵn sàng xử lý nếu có cháy xảy ra. Sau khoảng 15 phút triển khai đội hình đã cứu được nạn nhân và bàn giao cho lực lượng y tế.

Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tai nạn, sự cố đuối nước

Tình huống giả định: Hồi 10 giờ 00 phút ngày 24/9/2026 tại khu vực ao nước thuộc thôn Kính Nỗ, xã Thư Lâm, Hà Nội xảy ra tai nạn do một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực ao chơi và bị đuối nước.

Nạn nhân được đưa lên bờ và nhanh chóng sử dụng cáng di chuyển bàn giao cho lực lượng y tế tiến hành sơ cấp cứu

Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân xung quanh phát hiện và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Sau khi nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 20 xuất 01 xe chữa cháy, 01 xe CNCH cùng cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Đồng thời huy động lực lượng y tế, công an xã và các lực lượng để hỗ trợ.

Qua trinh sát, cán bộ chiến sỹ xác định 01 người đuối nước và triển khai đội hình cứu người bị nạn dưới nước. Sau khoảng 2 phút triển khai đội hình đã tiếp cận được nạn nhân và sau đó đưa nạn nhân lên bờ bàn giao cho lực lượng y tế.

Nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý tình huống

Việc tổ chức thực tập các phương án cứu nạn, cứu hộ là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ.

Triển khai đội hình cứu người bị nạn dưới nước và nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ

Qua các buổi thực tập, những nội dung còn hạn chế được kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; phương án, kỹ thuật và chiến thuật cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, chính xác và an toàn, Đội CC&CNCH khu vực số 20 tiếp tục duy trì công tác huấn luyện, thực tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.