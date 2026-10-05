Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư thôn Vân Lũng

ANTD.VN - Hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, Đội CC&CNCH khu vực số 23 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND xã An Khánh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại khu dân cư thôn Vân Lũng, xã An Khánh.

Đồng chí Nguyễn Duy Giang – Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh dự chỉ đạo buổi diễn tập

Buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tham gia PCCC&CNCH và Nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Đồng thời, đây là dịp kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập

Thông qua tình huống giả định, các lực lượng tham gia đã triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, khoanh vùng và xử lý đám cháy; thực hiện công tác trinh sát, triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng y tế phối hợp đón người bị nạn trong tình huống CNCH

Quá trình thực tập được tổ chức nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện và người dân tham gia.

Các lực lượng triển khai hướng dẫn thoát nạn, chữa cháy ban đầu và phối hợp cứu người trong đám cháy

Buổi diễn tập cũng là cơ sở để đánh giá thực chất năng lực xử lý tình huống cháy, nổ và CNCH tại khu dân cư; kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện, từ đó rút kinh nghiệm và bổ sung các giải pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Đội CC&CNCH khu vực số 23 phối hợp cùng lực lượng cơ sở triển khai dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định

Thông qua hoạt động thực tập, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, các lực lượng tham gia và Nhân dân; từng bước xây dựng thế trận toàn dân PCCC vững chắc, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố ngay từ cơ sở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn xã An Khánh.