Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư

ANTD.VN - Ngày 03/10/2026, UBND các xã Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An, Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn.

Huy động lực lượng thực tập phương án PCCC và CNCH

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng PCCC, CNCH cho chính quyền cơ sở, các lực lượng tham gia và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng ở cơ sở và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Trong tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong khu dân cư. Do đặc điểm khu vực có nhiều hộ dân sinh sống, kết hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh và tập kết hàng hóa, đám cháy có nguy cơ phát triển nhanh, lan sang các khu vực xung quanh, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và tài sản.

Lãnh đạo UBND xã Gia Lâm phát biểu tại buổi diễn tập

Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân nhanh chóng hô hoán báo động, tổ chức hướng dẫn người trong khu vực thoát nạn, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ban đầu và gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114.

Nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ của địa phương nhanh chóng được huy động, triển khai các nhiệm vụ theo phương án. Lực lượng Công an xã tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp phân luồng, bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn người dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ tìm kiếm, đưa người bị nạn ra nơi an toàn và tổ chức di chuyển tài sản tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

Người dân phát hiện cháy đã báo cháy và tổ chức chữa cháy ban đầu trong tình huống thực tập phương án chữa cháy ở Khu dân cư trên địa bàn xã Gia Lâm

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Sau khi có mặt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức trinh sát, xác định khu vực cháy, vị trí có người bị nạn và nguy cơ cháy lan; đồng thời triển khai các đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận khu vực xảy ra cháy để tổ chức tìm kiếm, cứu người và khống chế đám cháy.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, chính quyền địa phương và lực lượng PCCC tại chỗ, các nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được triển khai theo đúng phương án. Lực lượng chữa cháy tổ chức phun nước làm mát, ngăn cháy lan, đồng thời tìm kiếm và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng tại địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường và hỗ trợ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Công an xã, BCH quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, y tế triển khai công tác cứu người, di chuyển tài sản trong trong tình huống thực tập phương án chữa cháy ở Khu dân cư trên địa bàn xã Bát Tràng

Thông qua thực tập phương án, các lực lượng tham gia có điều kiện thực hành, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lực lượng tại chỗ giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, báo cháy, chữa cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn trong thời gian lực lượng chuyên nghiệp chưa có mặt.

UBND các xã Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng các phương án phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; nâng cao khả năng xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ và vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 19 triển khai đội hình chữa cháy tại buổi diễn tập

Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động kiểm tra và khắc phục các nguy cơ cháy, nổ tại gia đình, cơ sở; trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, sẵn sàng xử lý hiệu quả ngay từ khi phát sinh sự cố, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.