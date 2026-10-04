Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu dân cư xã Quang Minh

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Tình huống giả định, vào 9 giờ 00 phút, xảy ra cháy tại cơ sở kinh doanh xe máy điện, do sự cố chập hệ thống điện. Khu vực cháy tập trung nhiều vật liệu dễ cháy như bìa carton, gỗ, nhựa tổng hợp, đệm mút và thiết bị điện, khiến đám cháy phát triển nhanh, sinh nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác. Thời điểm xảy ra cháy có 3 người bị nạn, trong đó 1 người bị bỏng, ngã và ngất trong khu vực cháy.

Tổ liên gia an toàn PCCC thôn Đại Bái báo động cháy

Ngay khi phát hiện sự cố, các hộ dân trong Tổ liên gia nhanh chóng hô hoán, báo cháy, gọi lực lượng chức năng, đồng thời sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa, mở lối thoát nạn, di chuyển tài sản và tổ chức cứu người. Công an phường, dân phòng, lực lượng PCCC tại chỗ tiếp tục triển khai chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông khu vực.

Tình huống cháy giả định

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp có mặt, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng nắm tình hình, triển khai trinh sát, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn người bị mắc kẹt; đồng thời triển khai 2 xe chữa cháy, đội hình 2 lăng B phun nước làm mát, khống chế cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu.​

Đội CC và CNCH khu vực số 21 tham gia buổi diễn tập

Tại buổi diễn tập, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh cũng nhấn mạnh: cháy có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Đặc biệt tại khu dân cư, nơi có nhà ở xen kẽ với hoạt động sản xuất, kinh doanh, có nhiều thiết bị điện, phương tiện sử dụng pin, ắc quy, hàng hóa và vật liệu dễ cháy, thì chỉ một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Vì vậy, sau buổi diễn tập hôm nay, mỗi hộ gia đình, nhất là các hộ vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh, cần tự kiểm tra lại điều kiện an toàn PCCC của gia đình mình: hệ thống điện; thiết bị tiêu thụ điện; khu vực sạc phương tiện, pin, ắc quy; nguồn lửa, nguồn nhiệt; vật liệu dễ cháy; lối ra thoát nạn; phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng sử dụng phương tiện khi xảy ra sự cố.