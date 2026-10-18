Thực hư chuyện Malaysia chi 1,5 tỉ đồng/tháng thuê HLV xuất sắc nhất châu Á 2022

ANTD.VN - Thông tin Malaysia thuê HLV Hajime Moriyasu ngay sau khi nhà cầm quân này kết thúc hợp đồng với tuyển Nhật Bản vào tháng 2-2027 gây chú ý làng bóng châu Á những ngày qua.

Sau 9 năm hợp tác, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản mới đây thông báo: "HLV Moriyasu sẽ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản cho đến hết Asian Cup 2027, khởi tranh vào tháng 1-2027".

Ngay sau đó, tờ Sakanova (Nhật Bản) cho biết ông Moriyasu sẽ đàm phán để trở thành HLV mới của tuyển Malaysia. Thông tin này lập tức được truyền thông Malaysia lan tỏa, thậm chí còn tiết lộ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẵn sàng chi tới 60.000 USD (1,5 tỉ đồng)/tháng để mời HLV danh tiếng người Nhật.

Ông Moriyasu dẫn dắt tuyển Nhật Bản từ năm 2018, trải qua hai kỳ World Cup 2022, 2026, và được xem là HLV thành công nhất lịch sử của "Samurai Xanh" với 2 chức vô địch Đông Á (2022, 2025), Á quân châu Á 2019, được bầu chọn HLV xuất sắc nhất châu Á năm 2022.

Dưới thời ông Moriyasu, tuyển Nhật Bản gây chú ý với chuỗi 11 trận bất bại trước các đội châu Âu, trong đó có những đối thủ mạnh như Đức, Hà Lan.

Vì vậy, thông tin HLV này dẫn dắt tuyển Malaysia nhận về sự chú ý đặc biệt của làng bóng Đông Nam Á và châu Á nói chung.

Tuy nhiên chỉ sau ít ngày xuất hiện thông tin, các tờ báo lớn của Nhật Bản đã đồng loạt bác bỏ.

Truyền thông Nhật Bản mới đây bác bỏ thông tin HLV Moriyasu sẽ dẫn dắt tuyển Malaysia

Tờ Nikkan Gendai cho biết: "Tham vọng lớn của Moriyasu sau Asian Cup là trở thành HLV người Nhật đầu tiên dẫn dắt một CLB châu Âu".

Theo Nikkan Gendai, so với đội tuyển quốc gia chỉ tập trung vài lần một năm, thi đấu nhanh chóng rồi giải tán, việc huấn luyện một CLB tập luyện hàng ngày và trực tiếp chứng kiến ​​sự trưởng thành của các cầu thủ phù hợp với tính cách của ông Moriyasu hơn.

Hãng truyền thông Sakanowa khẳng định: "Giới bóng đá Nhật Bản đều biết rằng lựa chọn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á là không phù hợp với con đường sự nghiệp hiện tại của HLV Moriyasu".

Về phần mình, trước những tin đồn lan truyền mạnh và gây xôn xao dư luận trong nước, đại diện FAM khẳng định thời điểm hiện tại tổ chức này chưa có bất cứ cuộc thảo luận nào liên quan việc tìm HLV trưởng mới cho tuyển quốc gia.

Sau khi sa thải HLV trưởng Peter Cklamovski (người Australia) hồi tháng 6, FAM thuê ông Tan Cheng Hoe làm HLV tạm quyền, trong lúc tìm kiếm một nhà cầm quân danh tiếng hơn để đội tuyển hiện thực hóa tham vọng tiến xa.