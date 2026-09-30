Thực hư các kênh mạng xã hội của Thùy Tiên hoạt động trở lại

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin các tài khoản của Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ có dấu hiệu hoạt động trở lại. Tuy nhiên thực tế các thay đổi này chỉ được ghi nhận trên nền tảng Instagram, còn trang Fanpage và TikTok chính thức của cô vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hoạt động trở lại.

Cụ thể, nhiều người dùng phát hiện tài khoản Instagram của Thùy Tiên hiển thị trở lại phần "Story" (tin nổi bật) cùng kênh nhắn tin "Broadcast" mang tên "Người thương của Tiên". Đây từng là những tính năng được cô sử dụng để chia sẻ hình ảnh, cập nhật hoạt động và tương tác với người theo dõi trước khi vướng vào vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.

Sự thay đổi về giao diện này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn. Không ít người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy tài khoản Instagram của Thùy Tiên vừa được mở lại sau thời gian bị "đóng băng". Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được phía êkíp đồng hành nhiều năm với Thùy Tiên lên tiếng làm rõ.

Cụ thể, trong chia sẻ mới nhất đăng tải trên mạng xã hội, phía êkíp của Thùy Tiên khẳng định: "Mong cả nhà hãy tìm hiểu kỹ, Instagram tụi mình chưa bao giờ khóa". Theo lời giải thích này, việc một số tính năng trên kênh Instagram của Thùy Tiên xuất hiện trở lại không đồng nghĩa tài khoản vừa được mở khóa như nhiều đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội.

Tài khoản Instagram của Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu hút sự chú ý khi hiển thị trở lại một số tính năng, trong khi các kênh mạng xã hội khác của cô vẫn chưa ghi nhận thay đổi

Đến thời điểm hiện tại, Instagram của Thùy Tiên vẫn ở trạng thái ẩn toàn bộ bài viết, không có bất kỳ hình ảnh, video hay nội dung mới nào được đăng tải. Vì vậy, thay đổi được ghi nhận chỉ dừng ở việc một số tính năng hiển thị trở lại, chứ chưa phải sự trở lại của tài khoản theo nghĩa có hoạt động đăng tải mới. Trong khi đó, các nền tảng khác của cô vẫn giữ nguyên trạng thái trước đó. Fanpage và TikTok của Thùy Tiên tiếp tục không có cập nhật mới, còn Facebook cá nhân vẫn duy trì chế độ khóa bảo vệ như trước đây.

Êkíp cũng lưu ý thời gian qua xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh sử dụng hình ảnh, video cũ của Thùy Tiên, cắt ghép nội dung và đặt tiêu đề dễ gây hiểu nhầm là những cập nhật mới nhằm thu hút lượt xem. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người nhầm lẫn về tình trạng hoạt động của các tài khoản chính thức.

Việc mọi thay đổi trên mạng xã hội của Thùy Tiên đều thu hút sự quan tâm xuất phát từ việc cô từng là một trong những người nổi tiếng sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng số. Theo ghi nhận hiện nay, Instagram của cô còn khoảng 2,3 triệu người theo dõi, giảm so với khoảng 2,8 triệu lượt theo dõi trước khi vụ việc xảy ra.

Trước đó, ngày 27-11-2025, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng" trong vụ án liên quan đến việc quảng bá và kinh doanh sản phẩm kẹo Kera. Đến thời điểm hiện tại, Thùy Tiên vẫn đang trong thời gian chấp hành án theo bản án đã tuyên. Hiện cũng vẫn chưa có thông tin chính thức nào cho thấy Thùy Tiên đã trực tiếp trở lại hoạt động trên mạng xã hội hay tái xuất các hoạt động nghệ thuật. Những gì được ghi nhận gần đây chủ yếu là sự thay đổi về hiển thị trên Instagram, trong khi các nền tảng còn lại của cô vẫn chưa có cập nhật mới.