Thua Malaysia và Thái Lan, thứ hạng FIFA của Việt Nam có thay đổi?

ANTD.VN - Bị trừ tổng cộng 6,33 điểm sau 4 trận FIFA ASEAN Cup 2026, song thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến vẫn giữ nguyên vị trí 99 trên bảng xếp hạng thế giới.

Theo bảng cập nhật của FIFA, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ hạng 99 thế giới sau 4 trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt được cộng 3,67 và 1,8 điểm nhờ thắng Philippines 1-0 và Pakistan 4-2. Đây đều là 2 đối thủ kém Việt Nam nhiều bậc.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ được hạng 99 thế giới dù bị trừ 6,33 điểm sau 4 trận tại FIFA ASEAN Cup 2026

Ngược lại, tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm do thua Thái Lan 0-2 và mất 6,33 điểm sau khi thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng ba.

Tổng cộng sau 4 trận, Việt Nam bị trừ 6,33 điểm, tổng điểm từ 1.237,62 giảm xuống còn 1.231,29 điểm.

Trong khi đó, hai đội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đều tăng 1 bậc: Thái Lan lên hạng 93, Indonesia lên hạng 117. Còn Malaysia tăng tới 3 bậc lên hạng 133.

Các quốc gia Đông Nam Á khác như Philippines, Singapore, Myanmar, Timor Leste cùng giảm 1 bậc, Campuchia rơi 2 bậc, trong khi Lào tụt tới 3 bậc.

Ở chiều ngược lại, Hong Kong (TQ) - đội vô địch hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 tăng 3 bậc lên hạng 153. Hai khác mời còn lại: Pakistan tăng 1 bậc lên hạng 197, Bangladesh giảm 2 bậc xuống 183.

Bảng xếp hạng FIFA chính thức mới nhất sẽ được công bố vào ngày 7-10.