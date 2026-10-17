Thủ tướng: Tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao trên thế giới, được Moody’s nâng triển vọng lên “tích cực”

ANTD.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, GDP quý III/2026 của nước ta tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng...

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 17-10

Sáng 17-10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển năm 2027.

Năm 2026, dự kiến cả nước đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, năm 2026, dự kiến cả nước đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu.

Nổi bật là tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao khu vực và thế giới.

Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33-34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28-29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn. CPI bình quân 9 tháng chỉ tăng ở mức 4,52%...

Xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỉ USD, tăng 76,4%, cao nhất từ năm 2021...

Đáng chú ý, lần đầu tiên thị trường chứng khoán được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “ổn định” lên “tích cực”. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam...

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện. Đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp (là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Về kết cấu hạ tầng chiến lược, đã hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 05 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội...

Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số được tích cực triển khai. Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia được vận hành ổn định...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm. Năm 2026 có khoảng 97% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, 88,2% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử.

Quốc phòng, an ninh được củng cố. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Quốc hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Do nhu cầu vốn đầu tư lớn và sức ép lạm phát nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao. Tăng trưởng kinh tế chưa lan tỏa đồng đều…

Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển

Về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027, Chính phủ đặt ra 45 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%...

Để hoàn thành mục tiêu này, Chính phủ phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Đa dạng hóa nguồn vốn thông qua: phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA; huy động nguồn vốn tín dụng, nguồn lực tư nhân; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam.

Phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn gián tiếp nước ngoài dài hạn...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh giải pháp hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ “doanh nghiệp một người”, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, tiên phong, cạnh tranh quốc tế.

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết 10, thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, ngăn ngừa hiệu quả sở hữu chéo...

Thủ tướng cho biết thêm, năm 2027 sẽ đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phấn đấu hoàn thành khoảng 176.000 căn hộ…