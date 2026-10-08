Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào: Quan hệ Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại

ANTD.VN - Chiều 8/10, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai ngày 8 và 9/10/2026.

Tại hội đàm, Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Thủ tướng Lào tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tăng trưởng cao và tiếp tục tăng cường vị thế, vai trò quốc tế; đồng thời chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và hiệu quả Việt Nam đã dành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị mới và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhậm chức; cảm ơn Thủ tướng Lào đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí, anh em Việt-Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith vừa được Quốc hội Lào khoá X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; tin tưởng Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ lãnh đạo Chính phủ Lào thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, góp phần triển khai thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Lào và đồng chí Saleumxay Kommasith; đồng thời bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và Nhân dân Lào về tình cảm gắn bó, thủy chung và sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào trong giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng và tăng cường hội nhập quốc tế.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính -ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, phương hướng, mục tiêu phát triển trong thời gian tới và các trọng tâm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV đang diễn ra.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua; tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam - Lào; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; quản lý và bảo vệ biên giới; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng.

Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư số một của doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế; khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu; phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại và vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, thủ tục và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào cho các thế hệ tương lai.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD, nhằm hỗ trợ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào đạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng… Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong "Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027" để kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977).

Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế tiểu vùng Mekong và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) tại Việt Nam tháng 11 năm nay.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương hai nước; cùng dự Lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, Lễ khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt.