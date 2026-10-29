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Thời sự Chính trị

Thủ tướng đốc thúc các Bộ, ngành, địa phương giải quyết kiến nghị của cử tri

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Duy Tiến

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp cụ thể, hiệu quả đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm…

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa 16

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn bản nêu: Tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo số 300/BC-UBTVQH16 ngày 15/10/2026 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, chủ động có giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 300/BC-UBTVQH16 nêu trên;

Từ đó kịp thời báo cáo và đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2026.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị đang được nghiên cứu tiếp thu giải quyết; bảo đảm chất lượng và đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri.

Đặc biệt, phải tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, bảo đảm việc giải quyết, trả lời đúng trọng tâm, đầy đủ, chính xác, xác định rõ thời hạn xử lý để giải quyết dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri…

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Từ khóa:

#Thủ tướng Chính phủ #giải quyết kiến nghị cử tri

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