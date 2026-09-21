An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi tại Công an xã

TN

ANTD.VN - Theo Quyết định số 5230/QĐ-BCA-C06 của Bộ Công an, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện tại Công an cấp xã.

Với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp đưa trẻ đến trực tiếp Công an cấp xã để làm thủ tục. Cán bộ công an sẽ kiểm tra, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ.

Với trẻ dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Nếu thông tin chính xác, hồ sơ được chuyển đến Công an cấp xã nơi trẻ cư trú để giải quyết.

a.png

Trường hợp thông tin của trẻ chưa có hoặc có thay đổi, người đại diện hợp pháp được hướng dẫn bổ sung, cập nhật trước khi cấp thẻ.

Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, cơ quan công an thực hiện thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt và thu nhận ảnh mống mắt.

Tin liên quan

Từ khóa:

#căn cước

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng