Thứ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng là bước tiến được quốc tế công nhận

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ này đang có đề án riêng để phổ cập và đào tạo, nâng cao trình độ của các nhà đầu tư, cá nhân khi tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí

Trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ ngày 3-10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về việc từ 21-9 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Ông Chi cho biết, việc phát triển thị trường chứng khoán của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg. Việc thị trường chứng khoán nâng hạng là bước tiến được các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế công nhận.

Để đảm bảo việc duy trì thứ hạng và tiếp tục phát triển hướng tới thứ hạng cao hơn, Bộ Tài chính đã xác định rất rõ những nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo ông Chi, đầu tiên, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế. Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10-2026 tới đây. Việc sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng.

Đồng thời, đáp ứng sự phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đáp ứng tình hình mới, xem xét đưa vào những quy định có kiểm soát để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục trình Quốc hội cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hàng hóa trên thị trường. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO doanh nghiệp gắn với niêm yết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt của các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư để làm rõ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

Giải pháp trọng tâm tiếp theo là việc phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự phát triển bền vững của thị trường.

Theo đó, Bộ Tài chính đang có đề án riêng để phổ cập và đào tạo nhà đầu tư trong nước, nâng cao trình độ và năng lực của các nhà đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ có điều kiện tiếp cận nguồn kiến thức, có trình độ cao hơn để tham gia thị trường chứng khoán.

Cuối cùng là phải tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu minh bạch, đảm bảo các vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả chủ thể tham gia thị trường.