Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến: Lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Chủ trì hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 64 nghìn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và hơn 600 nghìn thành viên Ban Công tác Mặt trận trong cả nước.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để nhìn lại chặng đường 10 năm phối hợp, hướng dẫn, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Ban Công tác Mặt trận đã âm thầm, bền bỉ cống hiến cho sự bình yên của mỗi thôn, bản, tổ dân phố và góp phần củng cố nền tảng an ninh từ cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an, đồng chí Hà Thị Nga nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 64 nghìn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và hơn 600 nghìn thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong cả nước có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc

Đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh, hiện nay, cả nước có khoảng 656 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, từ công tác Đảng, chính quyền đến thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng và hòa giải cơ sở. Đây là nguồn lực xã hội to lớn góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất. Cả nước đã thành lập trên 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với gần 300 nghìn thành viên, trong đó lực lượng nòng cốt là cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và những người tiêu biểu tại cộng đồng. Đây là cánh tay nối dài của lực lượng Công an cấp xã trong nắm tình hình, tuyên truyền, tuần tra, phòng cháy, chữa cháy, quản lý hành chính và giáo dục người vi phạm pháp luật tại địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã có bước đổi mới mạnh mẽ. Từ những buổi sinh hoạt ở nhà văn hóa, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, đến việc ứng dụng Zalo, Facebook, các nền tảng số để tuyên truyền pháp luật, Ban Công tác Mặt trận đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần người dân hơn, đồng thời huy động hàng triệu lượt người tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, nhân dân đã cung cấp hàng triệu nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục là điểm sáng rất nhân văn của Mặt trận. Hàng chục nghìn tổ hòa giải với gần 480 nghìn hòa giải viên đã kiên trì giải quyết các mâu thuẫn về đất đai, gia đình... Nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ đầu, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, góp phần giữ gìn ổn định xã hội từ nền tảng cộng đồng.

Cùng với đó, phong trào xây dựng các mô hình tự quản tiếp tục được nhân rộng. Mỗi mô hình là một sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, phản ánh trí tuệ, trách nhiệm và sức sáng tạo của nhân dân dưới sự hướng dẫn của Mặt trận và lực lượng Công an.

Những kết quả và con số trên cho thấy công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng thiết thực, hiệu quả; vai trò của Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận trong tập hợp, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được phát huy. Qua đó, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Sau phát biểu khai mạc, hội nghị bước vào phần giao lưu sôi nổi với các điển hình tiên tiến trong các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư”; Công bố các Quyết định khen và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công tác xây dựng phong trào là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng Công an, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh.

Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực, sức mạnh to lớn từ quần chúng nhân dân, tiếp tục nâng cao vai trò của Ban công tác Mặt trận khu dân cư…, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần lấy nhân dân làm trung tâm, lấy địa bàn cơ sở làm nền tảng, lấy phòng ngừa làm chính, lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả của phong trào.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy tối đa vai trò Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 527 về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an cấp xã.

Thứ ba, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết và tự quản ở cơ sở. Mỗi Ban công tác Mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp với lực lượng Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng Công an cấp xã cần làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào

Thứ tư, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phải gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn; tuyên truyền cần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp nhận thông tin từ nhân dân…

Thứ năm, xây dựng phong trào cần phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Ban công tác Mặt trận cần chủ động phối hợp vận động nhân dân cùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo người yếu thế...

Thứ sáu, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Các địa phương cần lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, không lấy số lượng mô hình để thay cho chất lượng, hiệu quả hoạt động. Kết hợp việc nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu với thường xuyên rà soát, điều chỉnh, thay thế các mô hình không còn phù hợp. Đặc biệt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, nhất là những kinh nghiệm được biểu dương tại hội nghị hôm nay…