"Thử lửa" lực lượng PCCC tại chỗ, chủ động trước mọi tình huống

ANTD.VN - Trong những phút đầu tiên của một vụ cháy, khi lực lượng chuyên nghiệp chưa thể tiếp cận hiện trường, lực lượng tại chỗ chính là những người có thể tạo ra sự khác biệt giữa một đám cháy được khống chế kịp thời và một vụ cháy diễn biến phức tạp.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, UBND phường Cầu Giấy tổ chức Hội thi chữa cháy, cứu người, cứu tài sản năm 2026, qua đó kiểm tra khả năng sẵn sàng, kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao ý thức chủ động PCCC của lực lượng cơ sở và nhân dân.

Hội thi là dịp để tuyên truyền, nâng cao công tác PCCC&CNCH cho người dân cũng như doanh nghiệp

Phát huy vai trò chủ động, “4 tại chỗ”

Hội thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026).

Dự và động viên Hội thi có đồng chí Ngô Ngọc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy; đồng chí Lê Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đồng chí Lương Mậu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc phường, tổ trưởng tổ dân phố và các vận động viên.

Hội thi có sự tham gia đông đảo của các tổ dân phố, doanh nghiệp đóng trên địa bàn

Tham gia Hội thi có 35 đội tuyển, gồm 25 đội đến từ các tổ dân phố và 10 đội đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đội trực tiếp tranh tài ở nội dung thực hành xử lý tình huống chữa cháy, cứu người, cứu tài sản theo Điều lệ Hội thi.

Không đơn thuần là một hoạt động phong trào, Hội thi được tổ chức nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng thực hành PCCC và CNCH cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng, dân quân và lực lượng PCCC tại các cơ sở; nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống ban đầu, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Mậu Hùng nhấn mạnh, PCCC và CNCH là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trực tiếp gắn với việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn.

Đồng chí Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc

Thực tế cho thấy, khoảng thời gian từ khi phát hiện đám cháy đến khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường luôn có ý nghĩa quyết định. Nếu người dân và lực lượng tại chỗ phát hiện sớm, báo cháy kịp thời, tổ chức thoát nạn đúng cách và sử dụng hiệu quả phương tiện chữa cháy ban đầu thì có thể hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại.

Theo đồng chí Lương Mậu Hùng, Hội thi không chỉ nhằm tạo khí thế thi đua, giao lưu mà quan trọng hơn là một đợt thực hành nghiệp vụ thiết thực, qua đó kiểm tra khả năng sẵn sàng, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cứu người, cứu tài sản và sự phối hợp giữa các lực lượng.

Các thành viên tham gia dự thi trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả

Các đội tuyển lần lượt thực hiện những tình huống thực hành theo yêu cầu. Từ tiếp cận, xử lý đám cháy bằng phương tiện tại chỗ đến tổ chức cứu người, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và di chuyển tài sản đều đòi hỏi các thành viên phối hợp nhanh chóng, chính xác.

“Công tác PCCC chỉ thực sự hiệu quả khi các phương án, lực lượng và phương tiện được kiểm tra bằng thực hành, khi mỗi người tham gia biết mình phải làm gì trong những phút đầu tiên của sự cố”, đồng chí Lương Mậu Hùng nhấn mạnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường Cầu Giấy xảy ra 9 vụ cháy. Mặc dù chưa xảy ra cháy lớn, cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, song nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu, nhất là tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, chung cư, cơ sở tập trung đông người, nơi sử dụng nhiều thiết bị điện và các khu dân cư có ngõ sâu, ngõ nhỏ.

Các phần thi được chuẩn bị kỹ lưỡng

Hiện phường quản lý hơn 3.000 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC; duy trì 27 Đội dân phòng, 92 Tổ liên gia an toàn PCCC và 75 Điểm chữa cháy công cộng. UBND phường cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; duy trì tuyên truyền, trải nghiệm PCCC và CNCH tại Công viên Cầu Giấy.

Đáng chú ý, phường đang tiếp tục rà soát nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ theo phương châm “đi từng ngõ, rà từng nhà, hướng dẫn từng hộ”; vận động người dân mở lối thoát nạn thứ hai, cải tạo hoặc tháo dỡ các lồng sắt, “chuồng cọp” cản trở thoát nạn; tăng cường cảnh báo cháy sớm, an toàn điện và khả năng xử lý ban đầu tại chỗ.

Chủ động phòng ngừa, không để bị động khi có cháy

Trao đổi tại Hội thi, đồng chí Ngô Ngọc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết, thời gian qua, công tác PCCC và CNCH luôn được phường quan tâm, xác định là nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn.

Không chỉ tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCCC và CNCH, lực lượng chức năng của phường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở, đặc biệt là hộ kinh doanh, tòa nhà cao tầng và khu dân cư có nhiều ngõ ngách, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Các đội thi hăng hái tham gia phần thi xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Theo đồng chí Ngô Ngọc Phương, mục tiêu của công tác tuyên truyền, kiểm tra không chỉ để người dân chủ động trong công tác phòng ngừa, trang bị phương tiện PCCC, nắm kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu mà quan trọng hơn là biết cách hành động khi có sự cố.

“Việc này hết sức quan trọng. Một mặt giúp người dân luôn sẵn sàng trong mọi tình huống cháy, mặt khác nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, để người dân nhận thức rõ cháy, nổ là sự cố khó lường, cần chủ động phòng ngừa, không để bị động, lúng túng khi sự cố xảy ra”, đồng chí Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho rằng, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ sở kinh doanh chủ động PCCC sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy; nếu cháy xảy ra cũng hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Trong mọi tình huống, phải lấy an toàn làm đầu.

Trao giải cho các đội thi

Từ góc độ này, Hội thi cũng là dịp để các lực lượng nhìn lại khả năng thực hành của chính mình. Bởi trong thực tế, một bình chữa cháy không được sử dụng đúng cách, một lối thoát nạn bị khóa, một người không biết cách báo cháy hay một cơ sở chưa chuẩn bị phương án xử lý đều có thể khiến những phút đầu tiên quý giá bị bỏ lỡ.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Ở nhóm tổ dân phố, 3 đội đạt giải Xuất sắc gồm Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 18 và Tổ dân phố 24. Ở nhóm cơ quan, doanh nghiệp, Tổng công ty Thương mại và Xuất khẩu Viettel giành giải Xuất sắc.

8 đội đạt giải Giỏi gồm Tổ dân phố 17, Tổ dân phố 26, Tổ dân phố 23, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 16, Tổ dân phố 2, Tòa nhà Detech và Tòa nhà Golden Park. Các đội còn lại đạt giải Khá.

Hội thi khép lại an toàn, nhưng yêu cầu về PCCC tại cơ sở vẫn tiếp tục được đặt ra. Những kỹ năng được thực hành phải trở thành kỹ năng thường xuyên của lực lượng tại chỗ; kiến thức PCCC phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể tại từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

Bởi trong công tác PCCC, phòng ngừa luôn phải đi trước một bước. Khi mỗi người dân chủ động, mỗi cơ sở chủ động và lực lượng tại chỗ thực sự sẵn sàng, phương châm “4 tại chỗ” mới phát huy hiệu quả, góp phần giảm nguy cơ và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi cháy, nổ xảy ra.