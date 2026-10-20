Thủ lĩnh giáo phái tận thế ở Kenya bị kết tội sát hại 191 người

ANTD.VN - Tòa án Kenya đã kết tội mục sư Paul Mackenzie sát hại 191 người, gồm 190 trẻ em và một người lớn trong vụ án giáo phái tận thế gây chấn động quốc gia Đông Phi này.

Mục sư Paul Mackenzie tại phiên tòa nhày 19-10-2026

Trong phán quyết ngày 19-10, Thẩm phán Diana Kavedza xác định Mackenzie, lãnh đạo Giáo hội Good News International đã điều hành một hệ thống có tổ chức, lợi dụng giáo lý tôn giáo để ép tín đồ nhịn ăn đến chết với lời dụ dỗ họ sẽ được “gặp Chúa Jesus”.

Nhà chức trách cho biết trẻ em là những đối tượng đầu tiên phải thực hiện yêu cầu nhịn ăn. Những người canh gác được bố trí để ngăn tín đồ trốn khỏi khu vực hoặc tìm kiếm thức ăn.

Mackenzie còn yêu cầu các tín đồ tránh xa trường học và cơ sở y tế, đồng thời nói rằng việc điều trị bệnh là “công cụ của quỷ Satan”.

Vụ án bị phát hiện năm 2023, khi hơn 400 thi thể được khai quật từ những ngôi mộ nông tại trang trại Chakama rộng khoảng 320ha ở hạt Kilifi, ven biển Kenya.

Những người theo giáo phái sống biệt lập trong các túp lều, tách khỏi sự giám sát của cộng đồng và chính quyền địa phương.

Mackenzie bị bắt cùng vợ và hàng chục tín đồ. Một số người sau đó trở thành nhân chứng cho cơ quan công tố.

Bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không ép buộc tín đồ nhịn ăn.

Tòa án sẽ tổ chức phiên xem xét các tình tiết giảm nhẹ vào ngày 30-10, trước khi tuyên án vào ngày 6-11 tới.

Thân nhân các nạn nhân hoan nghênh phán quyết, bày tỏ hy vọng vụ án sẽ trở thành lời cảnh báo đối với những người lợi dụng tôn giáo để thao túng và gây tổn hại cho tín đồ.