Thủ đoạn để duy trì hệ sinh thái Egroup và có tiền chi tiêu cá nhân của Shark Thủy

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Tại bản kết luận điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Liên quan đến hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của Shark Thủy, CQĐT ban đầu xác đinh, 60 nhà đầu tư ban đầu mua 3,2 triệu cổ phần có thật nên không xem xét những người này là bị hại.

Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, 60 nhà đầu tư nêu trên không được làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định và cần xác định là bị hại… Do vậy, tổng số bị hại trong vụ án được nâng lên là 10.123 người với tổng số tiền bị chiếm là 8.459 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và đồng phạm.

Đối với các bản án dân sự liên quan Shark Thủy, CQĐT đã tiến hành xác minh làm rõ. Cụ thể, từ tháng 8-2023 đến tháng 1-2024, TAND TP Hà Nội và TAND 12 khu vực của Hà Nội đã thụ lý xét xử và ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

Trong đó, có 18 bản án liên quan đến 21 bị hại, 4 bản án không liên quan đến bị hại, 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự liên quan đến 2 bị hại và 6 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan đến Công ty Egame.

Ngày 27-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND TP Hà Nội và Chánh án TAND TP Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự nêu trên.

VKSND TP Hà Nội sau đó đã ban hành 20 quyết định kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự nêu trên. Ngày 17-8-2026, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận nói trên.

CQĐT xác định, Shark Thủy và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhóm 23 bị hại tại các bản án dân sự và quyết định công nhận thỏa thuận dân sự nêu trên tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Số bị hại này đã được nêu tại bản Kết luận điều tra vụ án ban hành tháng 11-2025.

Kết quả điều tra vụ án xác định, từ năm 2014, để có kinh phí trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ.

Theo đó, Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame) cùng Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) đã thực hiện tăng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Các bị can đồng thời tạo doanh thu khống khoảng 70% hàng năm nhằm xây dựng hình ảnh tập đoàn kinh doanh đa ngành hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút đầu tư.

Tiếp đó, Nguyễn Ngọc Thủy giao Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Egame) xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo về các dự án trường học và bảng biểu tính tỷ lệ lợi nhuận. Bộ phận kinh doanh tổ chức tập huấn nhân viên chào mời, đưa người dân đến tham quan mô hình hoạt động để ký hợp đồng mua cổ phần Egroup.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, Thủy trực tiếp ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, kèm điều khoản nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho Thủy. Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách mua cổ phần được hưởng 5% hoa hồng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, khi các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đồng loạt đóng cửa, nguồn thu mới không đủ chi trả các hợp đồng đến hạn, Thủy chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ, 30% còn lại nộp về công ty.

Dù biết rõ việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước và không đầu tư vào hoạt động giáo dục nhưng các nhân viên của Thủy vẫn tiếp tục thực hiện.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Toàn bộ dòng tiền này được theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo tài chính hay báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính và không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.