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Pháp luật

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Thanh (SN 1991, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can.

Đỗ Xuân Thanh là nhân viên bán hàng của Công ty Hyundai Quảng Ninh, có địa chỉ tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh. Lợi dụng vị trí công việc và lòng tin của khách hàng, Thanh đã tiếp cận, hướng dẫn anh Đào Anh Q. (SN 1997, trú tỉnh Hưng Yên) và chị Phạm Thị Trà G. (SN 1987, trú thành phố Quảng Ninh) thực hiện các thủ tục, ký kết hợp đồng mua xe ô tô Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Tin tưởng Thanh là nhân viên của đại lý, anh Q. đã chuyển 516 triệu đồng, chị G. chuyển 587,46 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Thanh theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi nhận tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, Thanh không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Quảng Ninh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Lừa đảo

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