THPT Lê Văn Thiêm: 30 năm kiên định khát vọng xây dựng một ngôi trường tử tế

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Lê Văn Thiêm (1997-2027), thầy Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ về hành trình từ những ngày đầu đầy gian khó đến vị thế hôm nay, về triết lý giáo dục lấy chất lượng và nhân cách làm nền tảng, cũng như những giá trị mà bóng đá học đường góp phần bồi đắp cho các thế hệ học sinh.

Phóng viên: Thưa thầy, trường THPT Lê Văn Thiêm sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2027 Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu xây dựng đến hôm nay, thầy có thể chia sẻ điều gì?

Thầy Nguyễn Công Sở: Ba mươi năm chưa phải là một chặng đường quá dài trong lịch sử giáo dục Thủ đô, nhưng với trường THPT Lê Văn Thiêm, đó là hành trình chứa đựng rất nhiều nỗ lực, thử thách và cả những thời khắc mà chúng tôi phải lựa chọn giữa việc tiếp tục kiên trì hay chấp nhận dừng lại. Nhìn lại chặng đường ấy, điều khiến tôi trân trọng nhất không chỉ là những thành quả đạt được hôm nay, mà còn là tinh thần của những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho nhà trường. Chúng tôi luôn biết ơn Nhà giáo Nguyễn Văn Muôn, người sáng lập và là Hiệu trưởng đầu tiên của trường, cùng PGS.TS Nguyễn Đình Sang, những người đã đặt nền móng cho một mô hình giáo dục hướng tới sự nghiêm túc, nhân văn và có trách nhiệm. Chính các thầy đã truyền lại niềm tin rằng giáo dục chân chính luôn có giá trị, miễn là người làm giáo dục kiên định với con đường mình đã chọn.

THPT Lê Văn Thiêm tích cực hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường

Nếu phải chọn một sợi chỉ đỏ xuyên suốt ba thập kỷ, tôi cho rằng đó chính là sự kiên định với mục tiêu xây dựng một nhà trường tử tế. Cơ sở vật chất có thể thay đổi, quy mô có thể mở rộng, phương pháp giáo dục có thể tiếp tục đổi mới, nhưng trách nhiệm với học sinh và danh dự của người làm giáo dục phải luôn được giữ vững.

PV: Những giá trị cốt lõi nào đã được các thế hệ nhà quản lý, cán bộ, giáo viên THPT Lê Văn Thiêm gìn giữ và bồi đắp qua thời gian, thưa thầy?

Thầy Nguyễn Công Sở: Tôi nghĩ một ngôi trường không thể chỉ được định nghĩa bằng những con số về học sinh, lớp học hay kết quả thi cử. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng điều quyết định sức sống lâu dài của một nhà trường chính là hệ giá trị mà các thế hệ cùng tin tưởng và thực hành.

Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, đầy tâm huyết của THTP Lê Văn Thiêm

Với trường Lê Văn Thiêm, tư tưởng “Xây dựng một nhà trường tử tế” được hình thành từ những ngày đầu và đến nay vẫn là định hướng xuyên suốt. Tử tế trước hết là làm đúng trách nhiệm của mình. Người thầy phải có trách nhiệm với bài giảng, với chất lượng học tập và sự tiến bộ của từng học sinh. Người quản lý phải có trách nhiệm với đội ngũ, với môi trường giáo dục và những cam kết của nhà trường đối với phụ huynh. Còn học sinh cần được hướng dẫn để biết tôn trọng thầy cô, yêu thương bạn bè, trung thực trong học tập và có ý thức với cộng đồng.

Chúng tôi xác định phương châm “Danh dự của giáo viên là chất lượng giáo dục học sinh”. Đó không đơn thuần là một khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm nghề nghiệp. Chất lượng giáo dục không thể được tạo ra bằng những lời quảng bá, mà phải thể hiện trong từng giờ học, trong sự tiến bộ của học sinh và trong niềm tin mà phụ huynh dành cho nhà trường.

PV: Trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới, kỳ vọng của phụ huynh và xã hội đối với nhà trường ngày càng cao. THPT Lê Văn Thiêm đang lựa chọn hướng đi như thế nào để vừa nâng cao chất lượng dạy và học, vừa chú trọng rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống và khả năng phát triển toàn diện của học sinh?

Thầy Nguyễn Công Sở: Chúng tôi luôn quan niệm dạy chữ phải đi đôi với dạy người. Kiến thức là nền tảng để học sinh bước vào cuộc sống, nhưng nhân cách mới góp phần quyết định cách các em sử dụng kiến thức ấy và trở thành người như thế nào. Trong những năm gần đây, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực, trách nhiệm và tinh thần đổi mới. Chúng tôi cũng quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng hợp tác, tính tự lập và ý thức chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

THPT Lê Văn Thiêm nhiều lần đạt Đơn vị xuất sắc trong nhiều mặt công tác

Lễ khai giảng năm học 2026/27 của THPT Lê Văn Thiêm

Tôi cho rằng giáo dục toàn diện không có nghĩa là yêu cầu mọi học sinh phải giỏi như nhau ở tất cả lĩnh vực. Mỗi em có năng lực, sở trường và nhịp độ trưởng thành riêng. Nhiệm vụ của nhà trường là tạo điều kiện để các em nhận ra điểm mạnh, khắc phục hạn chế và tìm được hướng phát triển phù hợp, đồng thời đáp ứng những yêu cầu chung về kiến thức, đạo đức và kỷ luật.

Sau gần ba thập kỷ, điều chúng tôi hướng tới không chỉ là một ngôi trường có quy mô và chất lượng ngày càng tốt hơn, mà còn là nơi học sinh được trưởng thành trong một môi trường có nguyên tắc, có tình thương và có những chuẩn mực rõ ràng. Đó cũng là cách chúng tôi thực hiện sứ mệnh “Nơi khởi đầu của những ước mơ”.

Học sinh trường Lê Văn Thiêm luôn được tham gia các hoạt động ngoại khóa phong phú, bổ ích

PV: Nhắc đến các hoạt động ngoại khóa của THPT Lê Văn Thiêm, bóng đá là một trong những dấu ấn được nhiều người biết đến. Đội bóng nhà trường đã nhiều lần tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô và từng giành ngôi Á quân năm 2019. Thể thao nói chung và bóng đá học đường nói riêng có vị trí như thế nào trong định hướng giáo dục của nhà trường?

Thầy Nguyễn Công Sở: Chúng tôi coi thể thao là một mảng có ý nghĩa lớn trong quá trình giáo dục học sinh, chứ không chỉ là hoạt động giải trí sau giờ học. Thông qua thể thao, các em có cơ hội rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, khả năng phối hợp và tinh thần vượt khó. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng giúp học sinh hiểu rằng thành quả của tập thể không thể chỉ dựa vào một cá nhân xuất sắc, mà cần sự đóng góp và trách nhiệm của từng thành viên.

Đội bóng trường Lê Văn Thiêm luôn để lại hình ảnh đẹp tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô

Với trường Lê Văn Thiêm, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô là sân chơi có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để học sinh giao lưu với bạn bè từ nhiều trường, thể hiện năng lực và niềm đam mê, đồng thời mang hình ảnh nhà trường đến với cộng đồng. Ngôi Á quân năm 2019 là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng điều quan trọng hơn là giải đấu đã tạo ra môi trường để các em cùng tập luyện, cùng nỗ lực và cùng học cách chịu trách nhiệm với màu áo mình khoác lên.

Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia thể thao phù hợp với khả năng và điều kiện học tập. Chúng tôi không đặt mục tiêu thành tích bằng mọi giá. Thành tích đáng quý nhất là khi học sinh tiến bộ, biết chơi đẹp, biết tôn trọng đối thủ và trưởng thành hơn sau mỗi lần ra sân.

PV: Dấu ấn của THPT Lê Văn Thiêm tại giải đấu không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở hình ảnh các cầu thủ nhiệt huyết cùng lực lượng cổ động viên đông đảo, sôi nổi, có tổ chức và văn minh. Những hình ảnh ấy phản ánh điều gì về văn hóa học đường của nhà trường, thưa thầy?

Thầy Nguyễn Công Sở: Tôi cho rằng văn hóa của một nhà trường được thể hiện qua những điều rất cụ thể, từ cách học sinh giao tiếp với thầy cô, ứng xử với bạn bè cho đến thái độ khi tham gia các hoạt động tập thể. Trên sân bóng cũng vậy, tinh thần của nhà trường không chỉ thể hiện qua bàn thắng hay kết quả chung cuộc, mà còn qua cách cầu thủ thi đấu và cách cổ động viên thể hiện tình yêu dành cho đội bóng.

Tôi rất trân trọng sự nhiệt tình của các em học sinh Lê Văn Thiêm mỗi khi tham gia giải Báo An ninh Thủ đô. Các em có thể cổ vũ hết mình, tạo nên bầu không khí sôi động, nhưng điều quan trọng là sự nhiệt huyết ấy phải đi cùng ý thức tổ chức, tinh thần tôn trọng và ứng xử văn minh. Cổ vũ đội nhà không có nghĩa là thiếu tôn trọng đối thủ; khát khao chiến thắng không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi cách thức để đạt được chiến thắng.

Những giá trị đó cần được hình thành từ quá trình giáo dục thường xuyên, chứ không thể chỉ nhắc nhở trong một ngày thi đấu. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô phụ trách và học sinh phải cùng xây dựng ý thức về trách nhiệm tập thể. Khi mỗi em hiểu rằng hành vi của mình có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cả trường, các em sẽ biết cân nhắc và tự điều chỉnh.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Công Sở của THPT Lê Văn Thiêm luôn tràn đầy nhiệt huyết trên khán đài

Những hình ảnh đẹp thường thấy của đội bóng THPT Lê Văn Thiêm tại giải toàn thành phố

PV: Từ trải nghiệm của trường Lê Văn Thiêm tại giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, thầy đánh giá thế nào về những giá trị mà giải đấu mang lại đối với bóng đá học đường?

Thầy Nguyễn Công Sở: Theo tôi, giá trị đáng quý của giải đấu nằm ở khả năng duy trì một sân chơi lành mạnh, có tổ chức và có sức lan tỏa qua nhiều thế hệ học sinh. Hai mươi lăm năm là một hành trình đáng trân trọng. Với mỗi mùa giải, các em có thêm cơ hội thi đấu, giao lưu, làm quen với những người bạn mới và trải nghiệm không khí thể thao ngoài phạm vi trường học của mình. Tôi đánh giá cao việc một giải đấu học sinh duy trì được sức hút và thu hút ngày càng nhiều trường tham gia. Điều ấy tạo ra động lực để các nhà trường quan tâm hơn đến hoạt động thể chất, đồng thời giúp học sinh có thêm một môi trường thể hiện bản thân ngoài lớp học văn hóa.

PV: Hướng tới dấu mốc 30 năm thành lập trường vào năm 2027, thầy kỳ vọng gì ở chặng đường tiếp theo của THPT Lê Văn Thiêm?

Thầy Nguyễn Công Sở: Chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tận tâm với nghề, hoàn thiện môi trường học tập và mở rộng cơ hội để học sinh phát triển năng lực của mình. Nhưng dù ở giai đoạn nào, THPT Lê Văn Thiêm vẫn phải giữ được những giá trị đã làm nên nền tảng của trường: sự tử tế, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cương và quan niệm dạy chữ phải đi đôi với dạy người.

Với học sinh, tôi mong các em hiểu rằng mái trường không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức để vượt qua các kỳ thi. Đây còn là nơi các em học cách sống, học cách đối diện với khó khăn, biết tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Trước mắt, thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, chúc đội bóng THPT Lê Văn Thiêm cũng như các thầy cô, học sinh góp mặt tại giải theo những cách khác nhau tiếp tục thể hiện những gì đẹp nhất, hay nhất của mình trên sân cỏ cũng như trên khán đài, đúng với tinh thần và văn hóa trường Lê Văn Thiêm, để mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026 này sẽ là kỷ niệm đẹp khác khi chúng ta nhắc tới sau này.

Trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Công Sở và chúc THPT Lê Văn Thiêm thi đấu thành công ở mùa giải năm nay!