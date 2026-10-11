Hình ảnh màn ngược dòng ấn tượng giúp THPT Hoài Đức C thắng THPT Khương Hạ 3-1 tại trận ra quân bảng C Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô năm 2026, sáng 11-10:
GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXV NĂM 2026 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE
THPT Hoài Đức C khởi đầu tưng bừng ở giải bóng đá học sinh Hà Nội 2026
ANTD.VN - Sớm nhận bàn thua song THPT Hoài Đức C đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và thế trận để thắng THPT Khương Hạ 3-1, tại lượt trận mở màn bảng C Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô năm 2026.