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Thông báo kết thúc điều tra vụ Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố hà Nội thông báo về việc kết thúc điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, do Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật.

Kết quả điều tra xác định: Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin Công ty triển khai dự án trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh, cam kết trả lợi nhuận cao; đồng thời ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư trồng sâm Ngọc Linh và vay vốn để huy động tiền của nhiều nhà đầu tư.

Ngày 7/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự, tiếp tục đề nghị truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan biết.

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Từ khóa:

#Lừa đảo

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