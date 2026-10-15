Thiết lập cơ chế phối hợp, giữ vững an ninh, an toàn tại các khu đô thị

ANTD.VN - Trước tốc độ phát triển nhanh của các khu chung cư, khu đô thị, Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) chủ động tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Công an và các đơn vị quản lý vận hành, tạo thế chủ động trong phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở.

Công an phường Phúc Lợi vừa tham mưu UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn.

Công an phường Phúc Lợi quán triệt những nội dung trọng tâm của Quy chế phối hợp

Tại hội nghị, Trung tá Phùng Thế Công, Phó Trưởng Công an phường Phúc Lợi đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 13 điều. Trong đó, các nhiệm vụ được xác định cụ thể, tập trung vào cơ chế trao đổi thông tin, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, quản lý cư trú, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc xây dựng Quy chế xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi các khu chung cư, khu đô thị ngày càng phát triển, kéo theo sự gia tăng về dân số, mật độ cư trú và nhu cầu quản lý địa bàn. Những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, quản lý cư dân, trật tự công cộng và an toàn phòng cháy, chữa cháy đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng Công an với chính quyền, tổ dân phố và các đơn vị quản lý vận hành.

Thay vì xử lý riêng lẻ từng vụ việc khi phát sinh, cơ chế phối hợp hướng tới việc thiết lập đầu mối trao đổi thông tin, nâng cao khả năng phát hiện sớm nguy cơ, kịp thời xử lý những vấn đề ngay từ cơ sở. Qua đó, trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu dân cư được gắn kết chặt chẽ hơn.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến tham luận của đại diện Ban Quản lý khu đô thị Vinhomes và các khu chung cư trên địa bàn. Các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, vận hành; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm an toàn cho cư dân và duy trì môi trường sống văn minh, ổn định.

Đáng chú ý, sự tham gia trực tiếp của các đơn vị quản lý vận hành và Ban Quản trị chung cư tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh trong thực tế được trao đổi, nhận diện và tìm hướng giải quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp.

Đồng chí nhấn mạnh, việc thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh các khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn ngày càng phát triển. Để Quy chế phát huy hiệu quả, các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiêm túc tổ chức thực hiện, tăng cường trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình và kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành những điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì sự phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra vụ việc, mà còn phải nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xác định rõ trách nhiệm và phát huy vai trò của từng đơn vị trong quá trình quản lý địa bàn, quản lý cư dân, bảo đảm an toàn tại các khu chung cư, khu đô thị.

Thông qua hội nghị, các nội dung của Quy chế được phổ biến tới những đơn vị trực tiếp tham gia công tác quản lý, vận hành và bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở. Đây là cơ sở để tăng cường sự kết nối giữa chính quyền, lực lượng Công an, Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành và tổ dân phố, hướng tới xử lý công việc đồng bộ, hiệu quả hơn.

Việc chủ động tham mưu xây dựng và triển khai Quy chế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Khi cơ chế phối hợp được triển khai thực chất, thông tin được trao đổi kịp thời và trách nhiệm được xác định rõ ràng, những nguy cơ mất an toàn sẽ có điều kiện được phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Qua đó, góp phần xây dựng các khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn và tạo môi trường sống bình yên cho nhân dân.