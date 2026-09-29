Thi vào lớp 10: Áp lực không chỉ từ thiếu chỗ học

ANTD.VN - Theo Thạc sỹ Nguyễn Văn Quý (giáo viên dạy Toán tại Hà Nội), áp lực tuyển sinh lớp 10 không chỉ đến từ thiếu trường, thiếu lớp mà còn từ cuộc cạnh tranh vào các trường top đầu. Vì vậy, vẫn cần thi tuyển, nhưng kỳ thi nên gọn, ổn định với hai môn Toán, Ngữ văn và trường chuyên nên thi thêm môn chuyên.

Thầy Nguyễn Văn Quý chia sẻ, khi số học sinh (HS) đăng ký vượt quá chỉ tiêu, cần một thước đo chung để tuyển sinh. Tuy nhiên, với hệ đại trà, nên cố định hai môn Toán và Ngữ văn; HS thi trường chuyên làm thêm bài thi môn chuyên. Kỳ thi càng gọn, ổn định, HS và phụ huynh càng chủ động kế hoạch học tập, hạn chế tâm lý chạy theo môn thi hoặc ôn luyện dàn trải.

Cần phân biệt giữa học và thi tuyển. Các môn học đều quan trọng và cần được học nghiêm túc, nhưng không phải môn nào cũng nhất thiết đưa vào kỳ thi tuyển sinh. Học nhằm hình thành kiến thức, phẩm chất, năng lực, còn thi tuyển nhằm lựa chọn HS khi số đăng ký vượt chỉ tiêu.

“Nếu muốn HS học đều các môn, cần nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá trong cả quá trình, không nên đặt toàn bộ trách nhiệm lên một kỳ thi cuối cấp” - thầy Quý nêu quan điểm.

Theo thầy Nguyễn Văn Quý, việc bổ sung trường lớp tại những nơi thực sự thiếu là cần thiết. (Ảnh: NVCC)

Đề cập đến áp lực tuyển sinh, nam giáo viên này cho rằng, cần nhìn vào câu hỏi “học sinh có chỗ học hay không?” và “có đỗ được trường mong muốn hay không?”.

Thực tế, HS và phụ huynh thường tập trung vào một số trường có uy tín, điểm chuẩn cao. Khi lượng thí sinh cùng hướng đến những trường này ở mức lớn, cạnh tranh vẫn gay gắt, ngay cả khi tổng số chỗ học được tăng thêm.

Do đó, theo thầy Quý, nếu địa phương vẫn bảo đảm phần lớn HS có cơ hội học THPT hoặc lựa chọn hướng học phù hợp, thì áp lực không xuất phát chủ yếu từ thiếu chỗ học mà còn từ nhu cầu vào một nhóm trường nhất định.

Thầy Qúy cho biết, việc bổ sung trường lớp tại những nơi thực sự thiếu là cần thiết, song không nên xem đây là giải pháp duy nhất. Quy hoạch mạng lưới trường học cần tính đến biến động số học sinh, tránh tình trạng nơi thiếu, nơi thừa. Đặc biệt, việc tăng số lượng chỗ học chưa chắc làm giảm sức ép tại các trường được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Một nguyên nhân khác khiến HS, phụ huynh căng thẳng là phương án thi có thể thay đổi, nhất là việc phải chờ môn thi thứ ba.

“Nếu cố định thi môn Toán và Ngữ văn, trường chuyên thi thêm môn chuyên, HS có thể chủ động kế hoạch học tập từ sớm. Các môn khác vẫn được học và đánh giá trong nhà trường, nhưng không nhất thiết biến thành áp lực của kỳ thi tuyển sinh” - thầy Quý nói.

Theo giáo viên này, kỳ thi lớp 10 không nên cùng lúc gánh quá nhiều mục tiêu. Kỳ thi cần tập trung vào chức năng tuyển sinh, tạo căn cứ khách quan, công bằng và đủ khả năng phân loại khi số HS đăng ký vượt chỉ tiêu.