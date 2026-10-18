Thị trường hoa tươi Hà Nội nhộn nhịp trước thềm lễ 20/10

ANTD.VN - Cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi Hà Nội rộn ràng lên trông thấy do nhu cầu mua hoa làm quà tặng tăng cao. Các cửa hàng hoa trên phố đến những điểm bán hoa trực tuyến đều trưng bày các mẫu hoa, lẵng hoa với kiểu dáng, màu sắc phong phú.

Các cửa hàng hoa tươi bày bán đa dạng mẫu mã và mức giá

Ghi nhận của phóng viên tại các cửa hàng hoa trên các tuyến phố Cầu Giấy, Láng, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch... cho thấy, các cửa hàng hoa tươi đã bày bán nhiều mẫu bó hoa, lẵng hoa màu sắc phong phú, kiểu dáng đa dạng.

Giá hoa tươi trong dịp lễ năm nay tăng từ 20% đến 30% so với ngày thường. Giá hoa hồng ngoại dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/bó, tulip có giá 250.000 - 280.000 đồng/bó.

Các loại hoa khác như hồng nhí Nhật, hoa sen có giá khoảng 150.000 đồng/bó, mao lương khoảng 100.000 đồng/bó, hoa phăng khoảng 120.000 đồng/bó.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Bình, nhân viên một tiệm hoa tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), xu hướng lựa chọn hoa trong dịp 20/10 năm nay khá đa dạng, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng chi tiêu của khách hàng. “Những bó giá từ 200.000 đến 500.000 đồng được nhiều khách lựa chọn vì phù hợp để đem tặng người thân, chủ yếu là sinh viên với khách mua lẻ”, chị Bình chia sẻ.

Tuy nhiên, phân khúc hoa cao cấp, hoa nghệ thuật có giá từ 1 triệu đồng/lãng vẫn ghi nhận lượng đơn đặt trước khá ổn định. “Vẫn có khách đặt bó to hoặc đặt lãng có giá trị cao, để làm quà trang trọng hơn”, chị Bình cho biết.

Hoa hồng đỏ truyền thống tiếp tục là mặt hàng đắt khách nhất nhờ ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu và trân trọng. Bên cạnh đó, các loại hoa như hướng dương, hoa baby và hoa cẩm chướng cũng là những lựa chọn phổ biến trong dịp lễ này.

Hoa hồng là mặt hàng được ưa chuộng nhất năm nay

Trong mùa lễ năm nay, xu hướng đặt hoa qua mạng xã hội và các kênh online lên ngôi nhờ sự tiện lợi và đa dạng mẫu mã. Nhiều khách hàng bận rộn hoặc muốn gửi hoa đến người nhận ở xa thường lựa chọn hình thức này thay vì phải đến cửa hàng và chợ truyền thống.

“Khoảng một tuần nay đổ lại thì khách đặt online nhiều hơn, một số khách đặt trước đến ngày 20/10 mới lấy”, chị Nguyễn Thị Ngọc Bình chia sẻ. Theo ghi nhận trên thị trường, giá mỗi bó hoa đặt trực tuyến trong dịp này ở mức khoảng 300.000 đồng, tùy loại hoa và thiết kế.

Dự kiến, nhu cầu mua hoa có thể tiếp tục tăng trong ngày 19 và 20/10, nhất là tại các cửa hàng ở khu vực đông dân cư, gần trường học và văn phòng. Người mua được khuyến nghị tham khảo giá ở nhiều địa điểm, đặt hoa sớm và xác định ngân sách trước khi mua. Sự sôi động của thị trường hoa tươi khẳng định văn hóa tặng hoa bày tỏ lòng tri ân vẫn là nét đẹp không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.