Thị trường 2 tỉ dân rộng cửa với hàng Việt

ANTD.VN - Khoảng 2 tỉ người Hồi giáo sinh sống tại các quốc gia đang có nhu cầu ngày càng đa dạng với hàng hóa nhập khẩu. Hàng Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn có thể khai thác tiềm năng này.

Tìm hiểu kỹ nhu cầu của thị trường Halal để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

Ngày 23-9, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tháng 9/2026, với chủ đề “Halal Việt Nam: Nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phối hợp để thúc đẩy xuất khẩu”.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, thế giới hiện có khoảng 2 tỷ người Hồi giáo sinh sống tại 112 quốc gia, trong đó 57 quốc gia là thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, chiếm khoảng 25% dân số thế giới. Người Hồi giáo tập trung đông tại châu Á và Trung Đông, tạo nên một thị trường tiêu dùng có quy mô lớn.

Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhu cầu thị trường Halal không còn chỉ được nhìn nhận trong phạm vi thực phẩm mà đang mở rộng sang mỹ phẩm, du lịch, tài chính, logistics và nhiều dịch vụ khác.

Tiêu chuẩn Halal cũng ngày càng được người tiêu dùng ngoài cộng đồng Hồi giáo quan tâm, nhất là những yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn và kiểm soát trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây là dư địa để Việt Nam mở thêm hướng xuất khẩu, nhất là khi doanh nghiệp trong nước đang có thế mạnh ở nhiều nhóm hàng nông sản, thực phẩm. Việc phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal không chỉ hướng tới thị trường nước ngoài mà còn có thể tạo thêm động lực cho thị trường trong nước.

Theo bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Trải nghiệm HalalViet, hàng Halal của Việt Nam hiện chủ yếu vẫn là nông sản, thủy sản thô, trong khi sản phẩm chế biến sâu chưa nhiều. Nhiều doanh nghiệp mới sản xuất theo đơn hàng hoặc phục vụ một thị trường cụ thể nên chưa hình thành được nguồn cung ổn định, quy mô lớn.

Do đó, theo bà Nguyệt Thu, doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào thị trường Halal cần chú ý tiêu chuẩn, chứng nhận; chuỗi cung ứng và logistics Halal; thông tin thị trường.

Ông Lê Anh Ngọc, Trưởng phòng Chất lượng và đánh giá sự phù hợp, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, Việt Nam có lợi thế về nông, lâm, thủy sản và hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, yêu cầu Halal giữa các thị trường không hoàn toàn giống nhau.

“Chứng nhận của Indonesia chưa chắc khi xuất khẩu sang Malaysia đã được chấp nhận; được tiêu chuẩn Malaysia chưa chắc xuất khẩu sang GCC; được GCC rồi chưa chắc xuất khẩu được sang UAE. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định thị trường ngay từ đầu để lựa chọn tiêu chuẩn, tổ chức chứng nhận và quy trình sản xuất phù hợp. Không chỉ sản phẩm cuối cùng, nguyên liệu và các thành phần đầu vào cũng phải được kiểm soát chặt chẽ”- ông Lê Anh Ngọc lưu ý.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết, yêu cầu Halal phải được kiểm soát xuyên suốt từ nguyên liệu, sản xuất, bảo quản, vận chuyển đến ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc.

“Doanh nghiệp đã áp dụng HACCP hay ISO 22000 cũng không đồng nghĩa mặc nhiên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Halal. Phải làm đúng ngay từ đầu, bởi với sản phẩm Halal, niềm tin có ý nghĩa đặc biệt. Một vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến một lô hàng mà còn có thể tác động tới uy tín doanh nghiệp và thương hiệu”- ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.