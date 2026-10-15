Thí điểm hướng dẫn khám chữa bệnh từ xa tại 11 tỉnh, thành phố và 5 bệnh viện

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương và bệnh viện về việc triển khai thí điểm hướng dẫn hoạt động khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.

Hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa

Các tỉnh, thành triển khai thí điểm hướng dẫn khám chữa bệnh từ xa gồm: Hà Nội, TP. HCM, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau. 5 bệnh viện gồm: Bạch Mai, Nhi Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Chợ Rẫy và Đại học Y dược TP. HCM.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối xây dựng hướng dẫn hoạt động khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, hướng dẫn này làm rõ các mô hình triển khai, điều kiện thực hiện, trách nhiệm chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, bảo mật thông tin.

Trong thời gian triển khai từ nay đến trước ngày 15/11/2026, nếu phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị tham gia thí điểm cần báo cáo về Bộ Y tế, để kịp thời hoàn thiện, chỉnh sửa tài liệu hướng dẫn và làm cơ sở để Bộ Y tế ban hành chính thức.

Theo hướng dẫn này, có 2 mô hình khám chữa bệnh từ xa. Mô hình thứ nhất là người hành nghề trực tiếp tư vấn, khám chữa bệnh từ xa cho người bệnh.

Mô hình thứ hai là người hành nghề thực hiện hoạt động này với sự hỗ trợ của nhân viên y tế tại địa điểm của người bệnh.

Việc lựa chọn mô hình căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng sử dụng thiết bị của người bệnh, điều kiện kết nối, khả năng cung cấp thông tin và các chỉ số sức khỏe cần thiết, đồng thời phù hợp với năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật của cơ sở y tế.

Với mô hình có nhân viên y tế hỗ trợ tại chỗ, nhân viên y tế có thể giúp người bệnh sử dụng thiết bị kết nối, đo và cung cấp các chỉ số sức khỏe, thu thập thông tin, hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm để người hành nghề có căn cứ đánh giá tình trạng sức khỏe.

Mô hình này phù hợp với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị, kết nối Internet và cung cấp thông tin.

Khám chữa bệnh từ xa có thể hỗ trợ theo dõi người mắc bệnh mạn tính đã ổn định, quản lý sức khỏe tại cộng đồng, theo dõi sau khi ra viện, đánh giá việc tuân thủ điều trị và sàng lọc ban đầu. Việc áp dụng phải phù hợp với tình trạng người bệnh và khả năng chuyên môn của cơ sở thực hiện.

Cũng theo hướng dẫn này, khám chữa bệnh từ xa không được thay thế hoặc làm chậm trễ việc cấp cứu. Khi người bệnh có dấu hiệu cần xử trí khẩn cấp, không đủ thông tin để đánh giá hoặc cần được thăm khám trực tiếp, người hành nghề phải hướng dẫn người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp.

Các hoạt động phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp hoặc điều khiển thiết bị y tế từ xa không được thực hiện nếu chưa có quy trình kỹ thuật riêng và chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý tương ứng.