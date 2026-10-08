Thi đánh giá tư duy đại học Bách khoa Hà Nội 2027 được tổ chức thành 3 đợt

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố lịch thi 3 đợt kỳ thi đánh giá tư duy 2027

Ngày 8/10, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố cấu trúc và lịch thi chi tiết kỳ thi đánh giá tư duy năm 2027. Theo kế hoạch, kỳ thi dự kiến tổ chức trong 3 đợt, mỗi đợt 3-4 kíp thi.

Đợt 1 dự kiến thi ngày 16-17/1/2027, ngày đăng ký là 5-15/12/2026.

Đợt 2 dự kiến thi ngày 20-21/3/2027, ngày đăng ký là 5-15/2/2027.

Đợt 3 dự kiến thi ngày thi 22-23/5/2027, ngày đăng ký là 5-15/4/2027.

Kỳ thi được tổ chức tại 11 tỉnh thành phố bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi.

Nội dung và hình thức thi vẫn giữ ổn định, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút, 40 điểm), Tư duy Đọc hiểu (30 phút, 20 điểm) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút, 40 điểm). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, mục tiêu của Bài thi TSA là đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, bao gồm: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề - những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể học tập tốt nhất tại môi trường giáo dục đại học. Kỳ thi TSA được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT...

Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung và hình thức thi TSA đã được thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới. Theo đó, Bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 03 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học. Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho Kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...